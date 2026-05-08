Supersalud habilitó 24 camas tras crisis por sobreocupación en hospital de Quibdó

Trabajadores de la salud Hospital San Francisco de Asís Quibdó denunciaron que llevan cuatro meses sin recibir su salario / Referencia

Quibdó, Chocó

La Superintendencia Nacional de Salud intervino ante la crisis registrada en el servicio de urgencias de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, luego de que el centro asistencial declarara alerta hospitalaria por la alta demanda de pacientes.

Como parte de las medidas de contingencia, la Supersalud articuló acciones con otras IPS del territorio y logró habilitar 24 camas adicionales para descongestionar el hospital, entre servicios pediátricos y de adultos.

Según informó la entidad, tras las verificaciones realizadas en terreno se estableció que la sobreocupación real del servicio alcanzó el 138 %, y no el 340 % como inicialmente había sido reportado por la institución.

La Superintendencia explicó que durante la medición la ESE omitió incluir dentro del cálculo la capacidad instalada temporal habilitada para enfrentar la emergencia.

Activaron plan de contingencia en Quibdó

La Delegada para Prestadores de Servicios de Salud convocó mesas de articulación con otras clínicas y hospitales del territorio para coordinar remisiones y ampliar la capacidad de atención.

Inicialmente se habilitaron 12 camas entre la Clínica Vida IPS y la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia. Posteriormente, durante el seguimiento realizado los días 6 y 7 de mayo, se amplió la disponibilidad a 24 camas adicionales.

La Supersalud también identificó dificultades en los procesos de remisión de pacientes que requerían servicios de mayor complejidad, por lo que la Nueva EPS asumió compromisos para agilizar los traslados.

Hospital superó el 100 % de ocupación durante varios días

Durante la última semana el hospital registró niveles de ocupación superiores al 100 %, situación que obligó a implementar medidas extraordinarias para mantener la atención.

Entre las acciones adoptadas estuvo la regulación del ingreso de acompañantes al área de urgencias, luego de que se detectaran casos de hasta tres familiares por paciente.

Además, se fortaleció la coordinación con otros prestadores para trasladar pacientes, especialmente menores de edad, y se agilizaron valoraciones con especialistas en medicina interna, pediatría, cirugía general y ortopedia.

Estas medidas permitieron realizar 19 egresos hospitalarios y mejorar la rotación de camas.

La entidad también confirmó que cuatro menores fueron trasladados al Centro de Recuperación Nutricional del ICBF para continuar tratamientos relacionados con desnutrición, liberando capacidad en hospitalización pediátrica.

Ocupación bajó al 72 %

La Supersalud aseguró que el hospital cuenta actualmente con suficiencia de personal médico, insumos y medicamentos para garantizar la atención.

También informó que fueron solucionados problemas de infraestructura relacionados con una obstrucción en una viga canal que afectó temporalmente la sala de procedimientos de urgencias.

Gracias a las medidas implementadas, el nivel de ocupación descendió progresivamente hasta ubicarse en el 72 % este 7 de mayo, según el reporte oficial.