🔴Giro de Italia EN VIVO etapa 1: siga el minuto a minuto con Egan Bernal, Buitrago y Einer Rubio

NESSEBAR, BULGARIA - MAY 08: A general view of the peloton prior to the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 1 a 147km stage from Nessebar to Burgas / #UCIWT / on May 08, 2026 in Nessebar, Bulgaria. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La edición 109 del Giro de Italia 2026 ya se puso en marcha desde Nessebar, Bulgaria, con el inicio oficial de una carrera que recorrerá más de 3.400 kilómetros en 21 etapas. Apenas comenzaron los primeros kilómetros de competencia, los ataques no tardaron en aparecer y corredores como Diego Pablo Sevilla y Tarozzi aprovecharon para meterse en la fuga del día, logrando abrir diferencia sobre el pelotón principal. Mientras tanto, el italiano Giulio Ciccone sufrió un inconveniente mecánico que obligó a su equipo a detenerse para ajustar el manillar de su bicicleta.

La jornada inaugural, de 147 kilómetros con llegada en Burgas, está diseñada para los embaladores gracias a un recorrido prácticamente plano y con pocas dificultades montañosas. El gran favorito al título es Jonas Vingegaard, aunque corredores como Egan Bernal, Santiago Buitrago, Adam Yates y Jai Hindley aparecen como aspirantes a pelear la clasificación general en una carrera que promete emociones desde el primer día.

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