🔴Giro de Italia EN VIVO etapa 1: siga el minuto a minuto con Egan Bernal, Buitrago y Einer Rubio
El Giro de Italia 2026 ya comenzó con movimientos tempranos en la fuga y varios favoritos atentos en una etapa ideal para los velocistas.
La edición 109 del Giro de Italia 2026 ya se puso en marcha desde Nessebar, Bulgaria, con el inicio oficial de una carrera que recorrerá más de 3.400 kilómetros en 21 etapas. Apenas comenzaron los primeros kilómetros de competencia, los ataques no tardaron en aparecer y corredores como Diego Pablo Sevilla y Tarozzi aprovecharon para meterse en la fuga del día, logrando abrir diferencia sobre el pelotón principal. Mientras tanto, el italiano Giulio Ciccone sufrió un inconveniente mecánico que obligó a su equipo a detenerse para ajustar el manillar de su bicicleta.
La jornada inaugural, de 147 kilómetros con llegada en Burgas, está diseñada para los embaladores gracias a un recorrido prácticamente plano y con pocas dificultades montañosas. El gran favorito al título es Jonas Vingegaard, aunque corredores como Egan Bernal, Santiago Buitrago, Adam Yates y Jai Hindley aparecen como aspirantes a pelear la clasificación general en una carrera que promete emociones desde el primer día.
Siga acá EN VIVO la etapa 1 del Giro:
La velocidad media de la carrera hasta el momento es de 44,137 km/h.
(45,4 km recorridos en 01:01:43).
Hoy se repartirán un total de 12 puntos en la clasificación de los mejores escaladores. La puntuación máxima que puede obtener un ciclista es de 6 puntos.
Recordamos que los colombianos participantes de la edición 109 del Giro de Italia son Egan Bernal, Einer Rubio y Santiago Buitrago.
Así fue el inicio del Giro de Italia
Situación de carrera
Diego Pablo Sevilla y Manuele Tarozzi son los dos fugados de la jornada. Le sacan 1 minuto y 50 segundos al pelotón
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 del Giro de Italia 2026!