Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia tras accidentada etapa 1

Se disputó la primera etapa del Giro de Italia, que vive su edición número 109, y la cual inició por primera vez en la historia en Bulgaria. El ganador de la fracción, que fue casi que llana, y apenas tuvo dos premios de cuarta categoría, fue el francés Paul Magnier del Quick-Step.

La fracción estuvo animada en gran parte por la fuga de dos pedalistas: el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Manuele Tarozzi, quienes casi desde la salida se despegaron del lote. No obstante, la aventura terminó a falta de 23 kilómetros, cuando fueron cazados por el pelotón.

Desde entonces, el grupo marchó a buen ritmo buscando la línea de meta en Burgas, la cuarta ciudad más poblada de Bulgaria. Sin embargo, el tramo final estuvo accidentado, pues faltando 1 kilómetro hubo una caída masiva que cortó el lote, dejando a un pequeño grupo que terminó coronando Paul Maigner en la velocidad, llegando por delante del danés Tobias Andresen y del británico Ethan Vernon.

Clasificación de la etapa 1 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Paul Magnier Quick Step 3:21:08 2. Tobias Andresen Decathlon m.t. 3. Ethan Vernon NSN Cycling m.t. 43. Santiago Buitrago Bahrain m.t. 94. Einer Rubio Movistar Team m.t. 115. Egan Bernal Ineos m.t.

Así quedó la general tras la etapa 1

El francés Magnier se convirtió en el primer portador de la maglia rosa del Giro de Italia 2026. Por su parte, los colombianos quedaron, como la mayoría del pelotón, a 10 segundos del primer puesto, producto de la caída que les impidió cruzar la meta en una mejor ubicación.