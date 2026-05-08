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08 may 2026 Actualizado 15:06

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Giro de Italia

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia tras accidentada etapa 1

El francés Paul Magnier se quedó con el triunfo y se convirtió en el primer líder de la Corsa Rosa.

Paul Magnier / Getty Images

Paul Magnier / Getty Images / Dario Belingheri

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Se disputó la primera etapa del Giro de Italia, que vive su edición número 109, y la cual inició por primera vez en la historia en Bulgaria. El ganador de la fracción, que fue casi que llana, y apenas tuvo dos premios de cuarta categoría, fue el francés Paul Magnier del Quick-Step.

La fracción estuvo animada en gran parte por la fuga de dos pedalistas: el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Manuele Tarozzi, quienes casi desde la salida se despegaron del lote. No obstante, la aventura terminó a falta de 23 kilómetros, cuando fueron cazados por el pelotón.

Desde entonces, el grupo marchó a buen ritmo buscando la línea de meta en Burgas, la cuarta ciudad más poblada de Bulgaria. Sin embargo, el tramo final estuvo accidentado, pues faltando 1 kilómetro hubo una caída masiva que cortó el lote, dejando a un pequeño grupo que terminó coronando Paul Maigner en la velocidad, llegando por delante del danés Tobias Andresen y del británico Ethan Vernon.

Clasificación de la etapa 1 del Giro de Italia

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Paul MagnierQuick Step3:21:08
2.Tobias Andresen Decathlonm.t.
3.Ethan VernonNSN Cyclingm.t.
43.Santiago BuitragoBahrainm.t.
94.Einer RubioMovistar Teamm.t.
115.Egan BernalIneosm.t.

Así quedó la general tras la etapa 1

El francés Magnier se convirtió en el primer portador de la maglia rosa del Giro de Italia 2026. Por su parte, los colombianos quedaron, como la mayoría del pelotón, a 10 segundos del primer puesto, producto de la caída que les impidió cruzar la meta en una mejor ubicación.

CiclistaEquipoTiempo
1.Paul MagnierQuick Step3:21:08
2.Tobias Andresen Decathlon+4″
3.Ethan VernonNSN Cyclingm.t.
45.Santiago BuitragoBahrain+10″
95.Einer RubioMovistar Teamm.t.
116.Egan BernalIneosm.t.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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