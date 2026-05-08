Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia tras accidentada etapa 1
El francés Paul Magnier se quedó con el triunfo y se convirtió en el primer líder de la Corsa Rosa.
Se disputó la primera etapa del Giro de Italia, que vive su edición número 109, y la cual inició por primera vez en la historia en Bulgaria. El ganador de la fracción, que fue casi que llana, y apenas tuvo dos premios de cuarta categoría, fue el francés Paul Magnier del Quick-Step.
La fracción estuvo animada en gran parte por la fuga de dos pedalistas: el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Manuele Tarozzi, quienes casi desde la salida se despegaron del lote. No obstante, la aventura terminó a falta de 23 kilómetros, cuando fueron cazados por el pelotón.
Desde entonces, el grupo marchó a buen ritmo buscando la línea de meta en Burgas, la cuarta ciudad más poblada de Bulgaria. Sin embargo, el tramo final estuvo accidentado, pues faltando 1 kilómetro hubo una caída masiva que cortó el lote, dejando a un pequeño grupo que terminó coronando Paul Maigner en la velocidad, llegando por delante del danés Tobias Andresen y del británico Ethan Vernon.
Clasificación de la etapa 1 del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Paul Magnier
|Quick Step
|3:21:08
|2.
|Tobias Andresen
|Decathlon
|m.t.
|3.
|Ethan Vernon
|NSN Cycling
|m.t.
|43.
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|m.t.
|94.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|115.
|Egan Bernal
|Ineos
|m.t.
Así quedó la general tras la etapa 1
El francés Magnier se convirtió en el primer portador de la maglia rosa del Giro de Italia 2026. Por su parte, los colombianos quedaron, como la mayoría del pelotón, a 10 segundos del primer puesto, producto de la caída que les impidió cruzar la meta en una mejor ubicación.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Paul Magnier
|Quick Step
|3:21:08
|2.
|Tobias Andresen
|Decathlon
|+4″
|3.
|Ethan Vernon
|NSN Cycling
|m.t.
|45.
|Santiago Buitrago
|Bahrain
|+10″
|95.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|116.
|Egan Bernal
|Ineos
|m.t.