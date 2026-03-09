Centro Democrático se lleva 7 curules a la Cámara por Antioquia

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Medellín, Antioquia

Con el 80 % de las mesas informadas y 1.819.448 votos contabilizados en el preconteo, el Centro Democrático se consolida como la fuerza política más votada para la Cámara de Representantes por Antioquia, con 596.827 votos, equivalentes al 32,8 % del total.

De mantenerse esta tendencia, el partido obtendría siete curules, seguido por el Pacto Histórico, que alcanzaría tres escaños, mientras que el movimiento Creemos, cercano al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, obtendría dos.

Así se repartirían las curules con el preconteo

Con base en los resultados preliminares, la distribución de las curules por Antioquia quedaría así:

Centro Democrático (7)Andrés Guerra, José Gregorio Orjuela, Melissa Orrego, Óscar Darío Pérez, Ana Ligia Mora, Jhon Jairo Berrío y Juan David Zuluaga

Pacto Histórico (3) Hernán Muriel, Luz Verónica Estrada, David Alejandro Toro

Creemos (2) Luis Guillermo Patiño y Simón Molina

Partido Liberal (2) Camilo Gómez y Diver Franco

Partido Conservador (2) Jaime Cano y Luis Miguel López

Cambio Radical (1) Nátaly Vélez

Resultados por partidos en Antioquia

Según el preconteo más reciente, la votación por listas en Antioquia se distribuye así:

Centro Democrático: 596.827 votos (32,80 %)Pacto Histórico Antioquia: 312.564 votos (17,17 %)Creemos: 224.764 votos (12,35 %)Partido Liberal Colombiano: 174.096 votos (9,56 %)Partido Conservador Colombiano: 163.815 votos (9,00 %)Cambio Radical – La U – Mira – Oxígeno: 92.446 votos (5,08 %)Ahora Colombia: 79.971 votos (4,39 %)Coalición Alianza Verde – En Marcha – ASI: 63.313 votos (3,47 %)ALMA: 14.741 votos (0,81 %)Frente Amplio Unitario: 10.756 votos (0,59 %)Coalición Fuerza Ciudadana: 5.663 votos (0,31 %)

Resultados aún pueden variar

Las cifras corresponden al preconteo electoral, por lo que la distribución final de curules podría modificarse una vez avance el escrutinio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proceso en el que se revisan actas y posibles reclamaciones de los partidos.