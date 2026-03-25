Director de la UNP atribuyó debilitamiento del esquema de Miguel Uribe a decisiones del protegido

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, abordó en 6AM W de Caracol Radio las acusaciones de negligencia en la protección de Miguel Uribe Turbay, desmitiendo categóricamente las afirmaciones sobre solciitudes de reforzamiento en su esquema de seguridad y señalando que la fragmentación del mismo por decisión del protegido fue un factor determinante en el debilitamiento de la seguridad.

Rodríguez, quien fue llamado a declarar en el marco del macrocaso de Miguel Uribe Turbay, comenzó explicando el procedimiento de protección para grupos armados al margen de la ley en procesos de paz total. Indicó que la UNP ofrece protección colectiva a través del comisionado de paz, quien emite las órdenes para la seguridad de estas personas.

Ante las recientes declaraciones de la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, quien expresó preocupación por la cercanía del director de la UNP con el presidente Gustavo Petro y la supuesta omisión de solicitudes de seguridad.

El director de la UNP se defendió de las insinuaciones sobre su cercanía, recordando su pasado como miembro desmovilizado del M-19 y su compromiso con la paz, enfatizando que su misión actual es la protección. Respecto a las acusaciones de negligencia, Rodríguez fue enfático al desmentir la tesis promovida por el abogado Víctor Mosquera, de que la UNP recibió 25 solicitudes de ampliación o reforzamiento del esquema de seguridad de Uribe Turbay.

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