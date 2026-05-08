Caso ‘Narcofinca’: Sanclemente dijo que Fiscalía de Barbosa fue “canalla” con montaje judicial

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El exembajador Fernando Sanclemente habla en 6AM W de su absolución en el caso de la ‘narcofinca’

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el exembajador Fernando Sanclemente habló acerca del fallo que lo absolvió de la acusación que lo señalaba de supuestamente haber destruido pruebas de la existencia de un laboratorio de clorhidrato de cocaína ubicado en una finca suya en Guasca, Cundinamarca.

En días pasados, una juez emitió un sentido de fallo absolutorio por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de material probatorio, el cual en su momento le señaló a Sanclemente el ente acusador. Por seis años, la tesis de los investigadores fue que el exdiplomático habría destruido computadores y memorias USB para no dejar rastro.

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