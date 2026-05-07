Caso ‘Narcofinca’: el exembajador Fernando Sanclemente fue absuelto

El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, insistió en su inocencia. Foto: Colprensa( Thot )

Justicia

La juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió sentido de fallo absolutorio en favor del exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en medio del caso por la denominada ‘narcofinca’ ubicada en el municipio de Guasca.

La juez argumentó que la Fiscalía General de la Nación “no acreditó” que Sanclemente hubiera destruido algún elemento material probatorio relacionado con el laboratorio de procesamiento de cocaína hallado en su finca, descubierto durante un gigantesco operativo realizado en febrero de 2020.

En ese sentido, luego de sis años de litigio judicial Sanclemente fue declarado inocente de la acusación que en su momento hizo la Fiscalía en el expediente.

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Argumentos de la juez

Incluso, señaló que la Fiscalía General de la Nación solicitó la absolución luego de determinar que no se pudo probar que el exembajador hubiera destruido alguna evidencia relacionada con el laboratorio.

Igualmente, la juez argumentó en el sentido de fallo que la Fiscalía no encontró evidencias que demostraran que se hubiera cometido el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por el que Fernando Sanclemente fue llevado a juicio.

“La incautación de una serie de elementos que correspondían a contenedores de datos, inclusive documentales, y efectivamente lo que se dejó fueron unos enseres de los cuales se permitió a la familia disponer de los mismos porque no eran de interés de la Fiscalía. Y de ello efectivamente dan cuenta unas actas. Ello obviamente se contrapone a la versión del testigo de la Fiscalía, en tanto, de existir esos documentos que refiere, los mismos, en virtud de esos testimonios que trajo la defensa, fueron recabados el día 26 de febrero”.

También señaló la juez que, “el investigador de la defensa permitió desvirtuar ese conocimiento que ponía de presente el testigo de cargo frente, incluso, al cristalizadero por parte del aquí acusado (Fernando Sanclemente)”.

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No se probó que Sanclemente hubiera cometido alguna conducta punible

Explicó la juez que, “en ese orden de ideas, es claro que no se acreditó el aspecto fáctico que fue enrostrado por parte del ente persecutor al acusado. Es decir, no se acreditó e, inclusive, así lo dijeron al unísono tanto los sujetos procesales como los intervinientes, frente a la posible quema, más allá de la que se realizó del cristalizadero. Pues eso inclusive lo ponen de presente los mismos testigos de la defensa frente a la destrucción del bosque, inclusive así se dijo, por parte de la Policía Nacional”.

Tampoco hay certeza sobre que se haya podido destruir alguna prueba posterior al 26 de febrero de 2020.

“En ese orden de ideas, más allá de ese puntual hecho, ni siquiera se tiene certeza de que hubiera quedado algún otro elemento con posterioridad al 26 de febrero y que estos elementos fueran quemados”.

La juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento absolvió a Sanclemente.

“Así las cosas, tal como lo señaló el señor fiscal, no se acreditó el hecho puntual por el cual se enrostró la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio al señor Fernando Augusto Sanclemente Alzate y, por ende, el sentido del fallo de este despacho será de carácter absolutorio a favor del ciudadano Fernando Augusto Sanclemente Alzate, por cuanto efectivamente no se acreditó el hecho enrostrado”.

La audiencia de lectura de sentencia se realizará el próximo 9 de junio.

El abogado Iván Cancino celebró la decisión de la juez que absolvió al exembajador de Colombia en Uruguay, luego de seis años de un intenso debate judicial.