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08 may 2026 Actualizado 11:59

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Orden Público

Ejército inició proceso de desvinculación de soldado por maltrato a un perro en una base militar

Además, la institución rechazó “de manera categórica” este tipo de hechos.

Perro fue atacado por soldado en Norte de Santander

Perro fue atacado por soldado en Norte de Santander

Perro fue atacado por soldado en Norte de Santander
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Un grave caso de maltrato animal se registró luego de que un soldado atacara con una pala, a un perro en Norte de Santander. Ante los hechos la Segunda División del Ejército confirmó que el cachorro fue evacuado vía aérea hacia Cúcuta, donde recibe atención veterinaria especializada y, según el reporte preliminar, se encuentra estable y fuera de peligro.

La institución aseguró que el uniformado señalado ya fue retirado de la zona mientras avanzan procesos de desvinculación e investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer lo ocurrido en la base militar Filo Banderas, en zona rural de Hacarí.

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“El soldado, presuntamente involucrado, fue trasladado de la zona para adelantar los procesos correspondientes de desvinculación”, señaló el Ejército en una comunicación oficial.

Además, la institución rechazó “de manera categórica” este tipo de hechos y aseguró que las conductas contra animales “no representan los valores ni los principios” de la Fuerza.

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