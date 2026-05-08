Concluyó en Ocaña la audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen

Audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen, Norte de Santander. / Foto: JEP.

Norte de Santander

En el auditorio del Instituto Técnico Industrial de Ocaña, familiares de víctimas de falsos positivos de El Carmen, Norte de Santander y comparecientes de la fuerza pública, participaron en el segundo día de audiencia territorial de satisfacción liderado por la JEP.

Durante esta segunda jornada se abordaron los hechos restantes, ocurridos en 2007 y 2008 en ese municipio del Catatumbo, en los que estuvieron involucrados 41 comparecientes no seleccionados como máximos responsables que pertenecieron a la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional y una tercera civil. En los 14 hechos abordados en los dos días de audiencia, 17 víctimas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate.

“Estamos acá con las familias de 17 personas que fueron ultimadas en su momento por miembros de la Fuerza Pública que están reconociendo su responsabilidad y están pidiendo perdón, pero además están en un proceso jurídico que les está restableciendo el derecho a las víctimas. Sin embargo, las garantías de no repetición son muy complejas en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo en el Norte de Santander”, dijo a Caracol Radio, Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz de la gobernación de Norte de Santander.

Entre las víctimas presentadas como falsos positivos están:

José Eliécer Ortega Boneth.

Luis Antonio Villegas Angarita.

Yulieth Mena.

Enereida Grimaldo León.

Hermides Muñoz Vila.

Albeiro Ballena Velásquez.

Para el Alto Consejero para la Paz de la gobernación de Norte de Santander, es lamentable que se casi dos décadas después de estos hechos, el territorio continua sumergido en hechos de sangre que siguen cobrando la vida de campesinos.

“Mientras las víctimas venían aquí a declarar, hubo combates en la carretera del Carmen a Ocaña y eso es lo que estamos diciendo. Es decir, este conflicto no ha parado, esto sigue sucediendo“.

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El magistrado Pedro Elías Díaz Romero cerró la audiencia territorial de medidas de satisfacción para víctimas de El Carmen, realizada el 6 y 7 de mayo en Ocaña, agradeciendo a las víctimas y a los comparecientes que participaron virtualmente, pese a la compleja situación de orden público en Catatumbo. Durante su intervención, destacó que el Estado debe mantener su presencia institucional en la región, visibilizar la crisis humanitaria y garantizar el acompañamiento a las comunidades mediante espacios de verdad, reparación y no repetición.