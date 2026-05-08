Cancillería abrió inscripciones para prácticas 2026-2: Así puede aplicar en la convocatoria

La Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores abrieron inscripciones para los estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior colombianas para hacer sus prácticas profesionales correspondientes al período 2026-2 en la entidad.

Si bien esta convocatoria tuvo apertura el pasado 30 de abril, estará abierta hasta el próximo 13 de mayo de 2026.

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De acuerdo a la información oficial compartida por la Cancillería, estas prácticas pueden ser llevadas a cabo tanto en el territorio nacional como en el extranjero y tendrán una duración de seis meses que se desarrollarán en jornadas de siete horas diarias.

Es importante señalar que estas pasantías, sin importar la modalidad, no serán remuneradas.

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¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a la convocatoria de la cancillería para realizar las prácticas profesionales del período 2026-2?

A continuación le compartiremos los requisitos que solicita la entidad para poder aplicar a las prácticas profesionales del periodo 2026-2, compartidos por la Cancillería de Colombia.

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El postulante debe tener la carta de presentación de la universidad, la cual, valga la redundancia, lo presenta y autoriza al estudiante para poder realizar su práctica profesional; además, debe incluir información que certifique al estudiante que ya cumple con los requisitos académicos y de perfil. Añadido a esto, el documento debe demostrar que se encuentra matriculado y que las pasantías son un requisito para que se pueda graduar. Tener el certificado del promedio académico acumulado. La hoja de vida debe estar diligenciada en el formato GH-FO-236; en dicho documento, el estudiante debe indicar las dos opciones de plaza en las que desea desarrollar su práctica. “Para ello, debe indicar el nombre de las plazas tal como aparece en los anexos ‘Plazas’ adjuntos a la presente convocatoria“, aclaró la entidad. Copia legible de la cédula de ciudadanía. Certificado de afiliación a EPS, bien sea en calidad de cotizante o beneficiario. Tener certificados de antecedentes de Policía, Procuraduría y Contraloría. Contar con un certificado donde se avale que hable el idioma y el nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) con una vigencia no mayor a dos años, esto en el caso de que la plaza lo exija. Copia del pasaporte vigente (para quienes deseen hacer sus prácticas en el exterior).

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¿Cómo realizar la postulación para poder aplicar a la convocatoria de la cancillería para realizar las prácticas profesionales del período 2026-2?

Según el comunicado oficial compartido por la Cancillería, le dejaremos el paso a paso para poder aplicar a dicha convocatoria.

El postulante deberá remitir por medio de la institución educativa los requisitos previamente mencionados en un solo archivo PDF, al siguiente correo electrónico:

pasantias@cancilleria.gov.co

Una vez la institución educativa haya enviado los documentos al correo precisamente señalado, el aplicante deberá diligenciar el siguiente formulario:

El estudiante deberá registrar su hoja de vida en la plataforma de Servicio Público de Empleo a través de la Agencia de Empleo Compensar. Para lo anterior, deberá remitir únicamente su hoja de vida (Formato GH-FO236) al correo mpgiraldor@compensar.com, quien se pondrá en contacto para brindar las instrucciones pertinentes sobre el registro.

“El envío de la documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores (Paso 1), el diligenciamiento del formulario Forms (Paso 2) y el registro de la hoja de vida en la plataforma de servicio público de Empleo Compensar (Paso 3) son obligatorios y deben realizarse de forma simultánea”, mencionó la entidad.

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