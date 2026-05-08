Batalla campal en un partido de fútbol aficionado en el Quindío dejó tres jóvenes heridos

Armenia

En un partido de fútbol aficionado en el departamento del Quindío, tres futbolistas menores de edad resultaron heridos en medio del partido, lo insólito es que un adulto hizo disparos al aire para tratar de controlar la gresca.

Otro hecho de intolerancia se presentó ayer, jueves 7 de mayo, durante el torneo departamental de fútbol categoría 2008 en la cancha de Bonanza, vía La Tebaida. Para intentar calmar la situación, un hombre habría realizado disparos al aire frente a niños, jóvenes y familias.

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A través de un comunicado, el Club Deportivo Real Sport, a través de su comisión directiva, informó que “en la tarde del jueves 7 de mayo durante el encuentro correspondiente a la categoría 2008 del Campeonato Departamental de la Liga de Fútbol del Quindío en el que el equipo enfrentó al Club Mango Viche Juventus se generó efervescencia dentro de un partido de fútbol”.

Cortesía Quindío 24 horas

El comunicado añadió: “Los ánimos de los jugadores en un momento del compromiso ante la situación, un padre de familia que se encontraba como espectador con la supuesta intención de calmar los ánimos realizó varios disparos al aire con un arma de fogueo sin consecuencias.

En el comunicado indican además que lamentablemente dos jugadores de este Club Deportivo Real Sport resultaron heridos por las peleas en el campo de juego. Ambos están hospitalizados, uno de ellos presenta fractura de tabique nasal y el otro pérdida de una pieza dental”.

Desde el Club Deportivo Real Sport expresan la solidaridad con los jóvenes afectados, les desean una pronta recuperación y rechazan de manera categórica cualquier acto de violencia dentro y fuera del campo de juego.

En redes sociales, los representantes de los dos clubes deportivos dieron a conocer su versión.

Representante de Real Sport: “ha circulado un video fuera de contexto sobre el encuentro entre Juventus y Real Sport, en el que se rumora que algunos jugadores estaban siendo amedrentados. Sin embargo, queremos dejar en claro que esto en ningún momento ocurrió“, señaló.

“Durante el partido se presentó una gresca en la cancha y la intervención que se observa en el video fue precisamente para calmar la situación. De no haberse actuado de esa manera, las consecuencias pudieron haber sido mucho más graves”, puntualizo.

Cortesía Facebook Club Real Sport Quindío

Lamentablemente, tres deportistas resultaron heridos a causa de la pelea. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de quienes estaban presentes, se evitó que la situación terminara en una tragedia.

Representante de Juventus: "Son hechos lamentables que no deben ocurrir en el fútbol quindiano, un deporte que debe promover el respeto, la sana convivencia y el juego limpio", expresó.

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Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado: ni la Liga de Fútbol del Quindío, ni las autoridades de Policía, ni la gobernación del Quindío sobre estos hechos que no es la primera vez que se presentan en el departamento.

Comunicado por gresca en partido de fútbol aficionado en el Quindío. Foto: Cortesía Facebook Club Real Sport Quindío Ampliar Comunicado por gresca en partido de fútbol aficionado en el Quindío. Foto: Cortesía Facebook Club Real Sport Quindío Cerrar

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