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Experto en hantavirus aclara si es igual de contagioso y letal que el COVID y la influenza

Entre 2018 y 2019, un brote de la variante Andes del hantavirus (ANDV) prendió las alarmas en Argentina y Chile al producir 34 contagios y 11 muertes. A raíz de este brote y los esfuerzos para su control, los científicos concluyeron que el virus no solo se transmite de roedores a personas.

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El doctor Gaspar Domínguez, especialista en salud pública del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, fue uno de los expertos que participaron en el análisis y contención de esta cepa endémica en el país austral.

El experto habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio a propósito del nuevo brote de esta misma variante detectado en el crucero MV Hondius, que registra tres muertes y cuyo contagio, según la OMS, pudo haberse dado a través de una pareja holandesa que estuvo en Argentina.

¿Es el hantavirus igual de contagioso que el COVID y la influenza?

De acuerdo con el doctor Domínguez, el hantavirus se encuentra presente en todo el mundo y, aunque todos se transmiten de roedores a humanos, existen diversos subtipos.

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Una de estas variantes es la identificada como Andes, que circula de forma endémica en Chile, la cual, según comprobó la ciencia, tiene la particularidad de ser transmisible entre humanos.

“Las condiciones de un crucero favorecen las transmisiones por compartir espacios reducidos; esto favorece la posibilidad de contacto entre los pasajeros y la transmisión del virus”, explicó el experto.

Sin embargo, según Domínguez, el potencial de contagio del hantavirus es “menos eficiente” que el de otros virus como el COVID o la influenza.

“Este virus se transmite entre personas de manera mucho menos eficaz que el COVID; por ejemplo, un contagio de COVID produce 4 casos nuevos, pero con el hantavirus que se transmite entre humanos, los brotes son pequeños y reducidos en un tiempo y en un espacio”, explicó.

¿Qué pasó con el caso de personas que se contagiaron en una fiesta?

Domínguez se refirió al sonado caso en el que 34 personas se contagiaron luego de asistir a una fiesta y otros eventos sociales en Argentina y que causó 11 muertes.

El especialista explicó que formó parte del análisis de dicho brote y señaló que en este caso particular las condiciones de contacto cercano favorecieron el contagio, el cual no siguió expandiéndose dada la baja transmisibilidad.

“Una persona adquirió el virus de un roedor y asistió a una fiesta en un lugar cerrado, donde se toma mate compartiendo bombilla. La transmisibilidad no es tan alta; por eso se espera que haya brotes reducidos”, describió.

¿Qué tan letal es el hantavirus?

Pese a que el experto recalcó la baja transmisibilidad, destacó que el hantavirus tiene una letalidad más alta que el COVID, la cual se encuentra, según los estudios actuales, entre el 30 y el 40%.

“Es un virus altamente letal. Tenemos que evitar al máximo que la persona adquiera la infección, porque la probabilidad de morir es muy alta”, subrayó Domínguez.

El experto señaló que la prevención incluye las mismas medidas que las personas ya conocen a partir de la pandemia del COVID, como lo son inicialmente el aislamiento de las personas sintomáticas y quienes hayan tenido contacto con las mismas.

“El problema es que el periodo de incubación, aunque en general es de 1 a 2 semanas, en algunos casos puede llegar hasta 40 días y es por eso que las cuarentenas deberían ser más largas para el caso del virus versión Andes”, señaló.

Según el profesional de la salud, las personas con enfermedades pulmonares y sistémicas son la población con mayor riesgo de presentar consecuencias graves.

Escuchar la entrevista completa:

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