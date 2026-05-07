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07 may 2026 Actualizado 16:56

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Internacional

Chile asegura que el matrimonio holandés fallecido no se contagió de hantavirus en el país

Las autoridades aseguraron que los casos reportados transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en el país.

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Hantavirus / wildpixel

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EFE

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El Gobierno de Chile aseguró este jueves que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas.

“Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, indicó este jueves el Ministerio de Salud en una declaración pública.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia.

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