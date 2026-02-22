Borré lidera la goleada y mete al Inter en la final del Campeonato Gaúcho

Rafael Santos Borré continúa encendido en el fútbol brasileño. El atacante colombiano fue determinante en la victoria 4-0 del Internacional frente a Ypiranga, resultado que aseguró la clasificación del equipo colorado a la final del Campeonato Gaúcho por segundo año consecutivo.

Inter llegaba con tranquilidad tras el 0-3 conseguido en la ida, pero rápidamente dejó claro que no especularía en casa. Apenas a los ocho minutos, Borré apareció para inaugurar el marcador luego de una brillante acción colectiva que desarmó a la defensa rival. El colombiano recibió dentro del área y definió con clase, elevando el balón ante la salida del arquero para el 1-0.

También le interesa: Alejandro Piedrahita deslumbra en Bulgaria con un gol que ya sueña con el Puskás

El conjunto dirigido por Paulo Pezzolano mantuvo el control del compromiso y amplió diferencias en el segundo tiempo. Vitinho marcó el segundo tras una asistencia de Alan Patrick, luego firmó su doblete, y Alerrandro selló la goleada en el estadio Estadio Beira-Rio.

Con esta anotación, Borré llegó a seis goles en ocho partidos en lo que va de la temporada, números que lo impulsan en su objetivo de consolidarse como carta fuerte para la Selección Colombia de cara a futuras convocatorias bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

También le interesa: DT de Palmeiras agradece por el “dolor de cabeza” que le genera Arias

El próximo desafío del Internacional será como visitante ante el Remo por el Brasileirao, mientras espera rival en la gran final del torneo estadual, que saldrá del cruce entre Grêmio y Juventude.