Vea el gol de Cristiano Ronaldo: ¿cuántos faltan para los 1.000 goles?

El Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia este miércoles en la victoria 4-2 del Al-Nassr frente al Al-Shabab, resultado que dejó al equipo muy cerca del título de la Saudi Pro League. El delantero portugués anotó uno de los tantos del compromiso y alcanzó la cifra de 971 goles oficiales como profesional.

Con esta nueva anotación, el máximo goleador histórico del fútbol quedó a tan solo 29 goles de alcanzar la mítica barrera de los 1.000 tantos, una marca que ningún futbolista ha logrado oficialmente en la era moderna. Además, el tanto también representó un nuevo hito personal para el atacante, ya que llegó a 100 goles en la liga saudí desde su llegada al fútbol árabe.

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Aunque la atención estuvo sobre Cristiano, otra de las grandes figuras de la noche fue João Félix, quien lideró la ofensiva con un triplete. El delantero abrió el marcador apenas al minuto 3 y volvió a aparecer al 10 para ampliar la ventaja. Más adelante, Yannick Carrasco descontó para el rival al minuto 30, pero el Al-Nassr mantuvo el dominio del encuentro.

En la segunda mitad apareció nuevamente Cristiano. Al minuto 75, el portugués aprovechó una acción ofensiva para marcar el tercer tanto de su equipo y el gol 971 de su carrera. Ya en el tiempo agregado, João Félix cerró su brillante actuación convirtiendo desde el punto penal al 98’.

Vea aquí el gol de Cristiano Ronaldo:

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Sin embargo, no todo fue celebración para el conjunto saudí. Sobre el minuto 90, Cristiano Ronaldo sintió molestias en la parte posterior de su pierna derecha tras una jugada de contragolpe y pidió inmediatamente el cambio, dejando preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

La lesión genera incertidumbre pensando en el cierre de temporada, especialmente por el clásico decisivo ante Al-Hilal y por la cercanía del Mundial de 2026, donde el estado físico del portugués será seguido de cerca por todo el entorno futbolístico.

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Con este triunfo, el Al-Nassr se mantiene en la cima de la liga saudí con 82 puntos a falta de dos jornadas. Al-Hilal continúa como escolta con 77 unidades y todavía conserva tres partidos pendientes, por lo que la pelea por el campeonato sigue completamente abierta.