Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a la final de la Conference League: este será su rival por el título

Crystal Palace quedó a un partido de hacer historia y añadirle otro trofeo a su vitrina, luego de la FA Cup que le ganaron al Manchester City en 2025 y la Supercopa de Inglaterra en la que vencieron al Liverpool. Justamente el hecho de quedarse con la FA Cup les dio la clasificación a competición europea, pero por un tema de copropiedad con Olympique de Lyon, fue enviado a la Conference League y no pudo disputar la Europa League esta temporada, siendo Nottingham Forest su reemplazante.

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El equipo inglés superó al Shakhtar Donetsk de Ucrania en las semifinales de la Conference, tras el 1-3 en la ida y el 2-1 en la vuelta, para un global de 5-2. En este segundo juego, Daniel Muñoz volvió a ser protagonista, pues de un centro suyo llegó el primer gol del encuentro, que terminó en autogol de Pedro Henrique.

Jefferson Lerma ingresó al minuto 88 para cerrar la clasificación a la primera final a nivel internacional para el equipo de Londres, que buscará terminar la era de Oliver Glasner en la institución con el título del campeonato de tercer nivel en Europa. Vale la pena mencionar que el técnico austriáco, quien ganó la Europa League con el Eintracht Frankfurt en 2022, anunció que está viviendo sus últimos juegos en el equipo inglés.

¿Cuál será el rival del Crystal Palace en la final y cuándo será el partido?

Será una final atípica, pues nunca se han enfrentado en una competición oficial. El rival por el título es el Rayo Vallecano de España, que sorprendentemente llegó a esta instancia del certamen dejando en semifinales al Racing de Estrasburgo de Francia tras un 2-0 en el global.

En el camino del Crystal Palace, eliminó en playoffs al Zrinjski de Bosnia y Herzegovina, en octavos de final al AEK Larnaca, luego en cuartos a la Fiorentina y finalmente al equipo ucraniano. Por su parte, el conjunto español dejó atrás al Samsunspor, AEX Atenas y al cuadro francés.

El sucesor del Chelsea, que venció al Real Betis la temporada anterior, se conocerá el miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

La temporada de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Este año volvió a destacar el lateral antioqueño, siendo clave tanto en juegos de Premier League, como en competición internacional. A la fecha, acumula 41 partidos jugados (3.396 minutos), ha aportado 5 goles (1 en Conference League) y 3 asistencias (1 en Conference).

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En el caso de Jefferson Lerma, tuvo un rol más secundario en esta campaña, comparado con la anterior. Si bien ha disputado 43 partidos (2.327 minutis), 20 lo ha hecho como titular y el restante entrando desde el banco.