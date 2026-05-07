¡Comienza el Giro de Italia 2026! Recorrido, planimetría y todo lo que debe saber de la etapa 1. (Photo by Hristo Rusev/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Este viernes 8 de mayo comienza el Giro de Italia 2026. Se trata de la 109ª edición del certamen con inicio en Nessebar (Bulgaria) y llegada en Roma. Serán 21 etapas que suman 3.459 kilómetros y 48.550 metros de desnivel,incluyendo una crono y 7 finales en alto que marcarán la lucha por la ‘maglia’ rosa.

El danés Jonas Vingegaard (Visma) hará su debut con la condición de favorito número 1. A falta del esloveno Tadej Pogacar y de la nueva perla francesa, Paul Seixas, los pronósticos apuntan a Vingegaard, quien se estrena con el reto de cerrar el círculo de las tres grandes, ya que tiene en palmarés 2 Tours y 1 Vuelta. De lograrlo, el nórdico, reciente ganador de la Volta a Catalunya y París-Niza, se uniría a la leyenda de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador y Chris Froome.

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Egan Bernal aparece como cotendiente al título

Tampoco estarán en la salida búlgara de Nessebar el defensor del título, Simon Yates, ni el mexicano Isaac Del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, podios en 2025, ni el belga Remco Evenepoel, por lo que el pronóstico se abre a múltiples opciones, con el colombiano Egan Bernal (Ineos) y el español Enric Mas, también debutante, en la lucha por el cajón.

Los rivales de Vingegaard aparecerán por los 4 costados. El UAE, sin sus principales líderes, apuesta por Adam Yates, vencedor en O Camiño, dentro de un equipo experimentado que cuenta con Marc Soler como jefe de ruta. Como segunda opción estará el australiano Jay Vine, doble rey de la montaña en la Vuelta.

Egan, campeón nacional, pide foco en este Giro. El ganador del Tour 2019 y ‘maglia’ rosa en 2021 se acerca a su mejor nivel. En el Tour de los Alpes ha sido segundo y en la Lieja-Bastoña-Lieja quinto, luchando con los mejores. En su equipo se cuenta también con Thymen Arensman y con Filippo Ganna para la crono.

El Red Bull Bora, sin Evenepoel, llega con un potente equipo que lidera el italiano Giulio Pellizzari, el chaval de 22 años esperanza del ciclismo transalpino, tercero en Tirreno y Alpes. Su estado de forma le avala para lograr altas cotas, y tendrá a su lado al ‘aussie’ Jai Hindley, ‘maglia’ rosa en 2022.

En un segundo escalón se encuentran otros corredores con opciones de tener protagonismo, como Giulio Ciccone (Lidl Trek), Ben O’Connor o Michael Storer. En el Bahrain se cuenta con opciones de luchar por las etapas con el colombiano Santiago Buitrago y el local Damiano Caruso.

Tres etapas en Bulgaria y mucha montaña hasta Roma

El Giro arranca este viernes 8 de mayo en la ciudad búlgara de Nessebar y pasa por Burgas, Veliko Tarnovo y Plovdiv antes de finalizar la tercera etapa en Sofía. Tres días para el esprint masivo, aunque la segunda podría sorprender con 2 tramos adoquinados que superar, el segundo de los cuales asciende durante un kilómetro con una pendiente del 5 por ciento.

La primera semana de competición ofrece la sexta fecha un esprint en Nápoles y la primera llegada en alto de la carrera en la séptima con el Blockhaus, la jornada más larga con 245 km y desnivel de 4.476 metros, con una subida final de 13,8 km al 8,4% y rampas del 13,6%. Primer gran duelo por la general.

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Primera etapa del Giro de Italia

La primera etapa del Giro de Italia 2026 constará de un recorrido de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas, el cual será prácticamente llano, por lo que se decidirá en un esprint masivo. Cuenta con dos premios de montaña, ambos de cuarta categoría: Cape Agalina (1.1KM al 2.6%) y Cape Agalina (1.1KM al 2.6%).