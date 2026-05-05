Santiago Buitrago será el líder del Bahrain en el Giro de Italia: Así le ha ido en la Corsa Rosa

Santiago Buitrago será otro de los colombianos que estará en la edición 109 del Giro de Italia. El pedalista bogotano fue anunciado como el jefe de filas del Bahrain Victorious, equipo que intentará ir por victorias de etapa y poder figurar en la clasificación general.

Buitrago tendrá como su principal aliado en la montaña al italiano Damiano Caruso, quien disputará su último Giro de Italia. Además, estará rodeado de hombres como Edoardo Zambanini, Afonso Eulálio, Robert Stannard, Alec Segaert, Fran Miholjević y Mathijs Paasschens.

Santiago Buitrago busca un nuevo triunfo de etapa y el top 10

El Giro es uno de los principales objetivos de Buitrago en la temporada, en la cual viene de lograr un séptimo puesto en Tirreno-Adriático y un puesto 11 en la Vuelta a Cataluña. Su más reciente participación fue en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que terminó 22°.

Pero el pedalista de 26 años ya sabe lo que es darle alegrías al país y a su equipo en la Corsa Rosa, pues ha ganado dos etapas (etapa 17 en 2022 y etapa 19 en 2023), siendo el último colombiano en levantar lo brazos en esta carrera.

En 2023 se quedó nada más y nada menos que con la etapa reina, coronando un recorrido de 183 kilómetros, con dos premios de primera categoría, dos de segunda y la meta fuera de categoría. Fue una exhibición del bogotano, que llegó a 51 segundos del canadiense Derek Gee-West.

Además, ha estado cerca del top 10 (12° en 2022 y 13 en 2023°), por lo que la maduración de los años lo lleva a asumir el reto de finalizar entre los 10 mejores para esta edición.

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“El Giro de Italia ha sido uno de mis grandes objetivos desde el año pasado. Es una carrera que significa mucho para mí, una de mis favoritas, y me trae recuerdos muy buenos. Esta temporada ha ido en la dirección correcta, desde Australia hasta Lieja, y el trabajo en altura en Colombia me ha ayudado a llegar en buena condición. Me siento preparado para este reto”, dijo recientemente el bogotano.