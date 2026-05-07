Precio del café en Colombia sigue a la baja el 7 de mayo de 2026: Así cotiza carga, kilo y arroba

De fondo: Taza de café y granos a su alrededor sobre un plato (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en de café en Colombia para este 7 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y el precio del dólar en el país.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC.En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café para HOY 7 de mayo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 7 de mayo de 2026 se cotizará en $2,217,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una tendencia a la baja respecto a las jornadas anteriores, cuando la carga iba en aumento hasta que se cotizó en $2,322,000 pesos el martes 5 de mayo.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales , lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,217,500 // Kilo: 17,740 // ARROBA: 221,750.

Carga: 2,217,500 // Kilo: 17,740 // ARROBA: 221,750. BOGOTÁ: Carga: 2,216,250 // Kilo: 17,730 // ARROBA: 221,625.

Carga: 2,216,250 // Kilo: 17,730 // ARROBA: 221,625. BUCARAMANGA: Carga: 2,215,875 // Kilo: 17,727 // ARROBA: 221,588.

Carga: 2,215,875 // Kilo: 17,727 // ARROBA: 221,588. BUGA: Carga: 2,218,250 // Kilo: 17,746 // ARROBA: 221,825.

Carga: 2,218,250 // Kilo: 17,746 // ARROBA: 221,825. CHINCHINÁ: Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738.

Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738. CÚCUTA: Carga: 2,215,375 // Kilo: 17,723 // ARROBA: 221,538.

Carga: 2,215,375 // Kilo: 17,723 // ARROBA: 221,538. IBAGUÉ: Carga: 2,216,625 // Kilo: 17,733 // ARROBA: 221,663.

Carga: 2,216,625 // Kilo: 17,733 // ARROBA: 221,663. MANIZALES: Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738.

Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738. MEDELLÍN: Carga: 2,216,625 // Kilo: 17,733 // ARROBA: 221,663.

Carga: 2,216,625 // Kilo: 17,733 // ARROBA: 221,663. NEIVA: Carga: 2,215,750 // Kilo: 17,726 // ARROBA: 221,575.

Carga: 2,215,750 // Kilo: 17,726 // ARROBA: 221,575. PAMPLONA: Carga: 2,215,500 // Kilo: 17,724 // ARROBA: 221,550.

Carga: 2,215,500 // Kilo: 17,724 // ARROBA: 221,550. PASTO: Carga: 2,215,500 // Kilo: 17,724 // ARROBA: 221,550.

Carga: 2,215,500 // Kilo: 17,724 // ARROBA: 221,550. PEREIRA: Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738.

Carga: 2,217,375 // Kilo: 17,739 // ARROBA: 221,738. POPAYÁN: Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763

Carga: 2,217,625 // Kilo: 17,741 // ARROBA: 221,763 SANTA MARTA: Carga: 2,219,125 // Kilo: 17,753 // ARROBA: 221,913.

Carga: 2,219,125 // Kilo: 17,753 // ARROBA: 221,913. VALLEDUPAR: Carga: 2,216,750 // Kilo: 17,734 // ARROBA: 221,675.

Se normaliza la producción de café en abril, aunque aun con bajas

El presidente de la FNC, Germán Bahamón, publicó el informe de producción cafetera del pasado mes de abril, en donde menciona que, aunque con retrasos debido a la situación climática del país, la cosecha del primer semestre está empezando a moverse y dar frutos en esta temporada, viendo una variación de -1% respecto a abril de 2025, después de una baja pronunciada reportada en marzo.

Sin embargo, si se toman periodos más largos, como el año cafetero (año 25/26 vs 24/25) se pueden evidenciar variaciones sobre el -26%, que demuestran los efectos que ha tenido el frente frío durante este inicio de año.

Informe de producción estimada de café en Colombia para el mes de abril de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Ampliar Informe de producción estimada de café en Colombia para el mes de abril de 2026 (Crédito: Federación Nacional de Cafeteros) Cerrar

No obstante, aunque la producción haya bajado, Bahamón acató que la Federación se mantiene sólida en sus exportaciones, reportando un crecimiento en los últimos 12 meses respecto al mismo periodo anterior, por lo que sigue habiendo posibilidad de recuperar la capacidad productiva.

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