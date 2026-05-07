En Santander regiones entregan “libro blanco” con propuestas al próximo presidente de Colombia

En medio del encuentro “Las regiones proponen”, realizado con representantes de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca y el gobernador de Santander; el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, anunció que las conclusiones de estos espacios serán entregadas a los candidatos que pasen a segunda vuelta presidencial y al próximo jefe de Estado, como insumo para la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

El directivo explicó a Caracol Radio que el objetivo de estos encuentros regionales es escuchar las necesidades de los territorios y recoger propuestas desde distintos sectores para incidir en las decisiones del próximo gobierno nacional.

“Queremos eliminar cuellos de botella y que la bancada parlamentaria llegue a discutir el Plan Nacional de Desarrollo habiendo escuchado a las regiones, a los gremios, a la academia y a los sectores sociales y productivos”, afirmó.

Lea también: Incendio en el portal de Metrolínea de Girón. Es el tercero en este 2026

Según indicó, la Federación Nacional de Departamentos ha recorrido distintas zonas del país, entre ellas la Amazonía, la Orinoquía, el Eje Cafetero, el Pacífico, el Caribe y la región sur, para consolidar un “libro blanco” que recopile las principales necesidades y apuestas territoriales.

“Ese libro abierto y en construcción será entregado a quienes pasen a la segunda vuelta presidencial y, por supuesto, a quien resulte elegido presidente o presidenta de Colombia”, señaló Tavera.

Durante la entrevista también se refirió a la discusión de la ley de competencias, derivada de la reforma al Sistema General de Participaciones. Didier Tavera cuestionó el proyecto presentado por el Gobierno Nacional y aseguró que no responde a las necesidades de las regiones.

Podría interesarle: Barrancabermeja fue sede de la primera mesa técnica para aplicar eutanasia química a hipopótamos

“La descentralización no puede limitarse únicamente a repartir presupuestos. Lo importante es garantizar autonomía real para los territorios y cumplir el espíritu de la Constitución del 91”, sostuvo.

El exgobernador de Santander, agregó que uno de los principales reclamos desde las regiones es evitar la duplicidad de funciones entre entidades nacionales y territoriales, además de definir con claridad qué competencias tendrán alcaldes y gobernadores y con qué recursos podrán ejecutarlas.

Defendió la necesidad de fortalecer las capacidades administrativas de las regiones y reducir el centralismo estatal. “El centralismo ha fracasado y el Estado debe adelgazarse para que exista una verdadera descentralización desde los gobiernos locales y departamentales”, puntualizó Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.