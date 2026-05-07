Santander logra acuerdos en 15 municipios por avalúos catastrales

El IGAC trabajará de manera articulada con los alcaldes, quienes actuarán como enlace con las comunidades.

La Gobernación de Santander aseguró que ya logró acuerdos en 15 municipios del departamento para revisar los avalúos catastrales que generaron protestas y bloqueos por el incremento en el impuesto predial.

Según explicó el secretario de Planeación departamental, Diego Tamayo, aunque existen acuerdos en 15 municipios, hasta ahora el IGAC ha emitido 13 resoluciones oficiales con ajustes en los avalúos.

Entre ellas está la de Lebrija, uno de los municipios más afectados por esta problemática y que se convirtió en el caso más visible del departamento.

Las autoridades señalaron que estas resoluciones permitirán realizar nuevas liquidaciones del impuesto predial en los municipios donde ya se alcanzaron acuerdos entre comunidades, alcaldías y entidades catastrales.

Además, otros 11 municipios continúan en revisión técnica mientras avanzan las mesas de concertación lideradas por la Gobernación y el IGAC.

Libardo Mantilla, uno de los beneficiarios en Lebrija, aseguró que la nueva resolución representa un alivio para las comunidades que venían protestando desde abril por el aumento en los cobros.

“Nos sentimos muy contentos con esta nueva resolución porque ya podemos volver a nuestras fincas con más tranquilidad”, señaló el líder campesino.

Desde la Gobernación aseguraron que esperan cerrar mayo con entre 25 y 30 municipios conciliados frente a esta problemática.