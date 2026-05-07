Investigan asesinato de Mariana Ballesteros, mujer trans de 19 años, en Bello

Bello, Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Mariana Ballesteros, una mujer trans de 19 años, ocurrido en la madrugada de este jueves 7 de mayo en el barrio Villa Linda, comuna 6 de Bello. La joven fue atacada con arma de fuego en hechos que son materia de investigación.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están realizando los debidos procesos por un caso que genera profundo rechazo desde distintos sectores institucionales y sociales del muncipio. La Alcaldía de Bello lamentó lo ocurrido y expresó su “más profundo pesar” ante el crimen.

La Alcaldía reiteró además su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Según indicó, las autoridades judiciales y policiales adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias y móviles del asesinato y lograr identificar a los responsables.

El Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, se pronunció frente al hecho y rechazó también de manera contundente el crimen contra la joven trans.

“La alcaldía municipal de Bello rechaza contundentemente el asesinato que se dio en la madrugada de hoy en el sector de Villalinda a una mujer trans de 19 años, Mariana Ballesteros, la cual es asesinada por arma de fuego”, expresó el funcionario.

Zapata aseveró que las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer justicia en este caso.

Además, señaló que desde la administración municipal fueron activadas distintas rutas de acompañamiento institucional y atención psicosocial para apoyar a los familiares y allegados de la víctima.

En estas acciones participan la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el sistema de salud mental Sanamente.

En el comunicado, la Alcaldía de Bello reconoció también las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población LGBTIQ+ y recalcó que ninguna condición o actividad puede justificar la violencia ni la privación del derecho a la vida.

“Rechazamos contundentemente cualquier tipo de violencia contra la población LGBTIQ+”, reiteró el secretario de Seguridad.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar cualquier forma de discriminación y violencia, insistiendo en la necesidad de construir una ciudad más incluyente, segura y respetuosa de la diversidad.