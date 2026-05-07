15 desaparecidos antioqueños podrían estar entre los cuerpos exhumados por la UBPD en Caquetá

Caquetá, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 15 cuerpos en el cementerio municipal de Valparaíso, Caquetá, que podrían corresponder a personas desaparecidas de Antioquia, entre otros departamentos. De acuerdo con la información recopilada, en el camposanto podrían encontrarse al menos 25 cuerpos sin identificar.

Según la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la entidad, algunos de estos restos pertenecerían a víctimas originarias de los departamentos de: Antioquia, Huila, Risaralda, Santander, Córdoba, Sucre y Magdalena.

Desde la UBPD se ha priorizado el llamado a las familias antioqueñas, dado que varios de los casos estarían vinculados a personas originarias de los municipios de San Roque, Puerto López y San Pedro de Urabá.

Según lo señalado por las autoridades, las personas habrían sido trasladadas o se movilizaron desde sus regiones de origen hacia Caquetá.

Proceso de intervención

Los equipos documentaron características clave para la investigación humanitaria. Los cuerpos fueron encontrados en fosas individuales y colectivas, algunas de más de dos metros de profundidad; en casos particulares, dentro de contenedores plásticos y otros envueltos en materiales como telas de colchoneta. Esto daría cuenta de prácticas mediante las cuales comunidades trasladaron cuerpos desde zonas rurales hasta el cementerio tras acciones bélicas.

La UBPD hizo un llamado especial a las familias de Antioquia, Santander, Córdoba, Sucre y Magdalena que buscan a sus seres queridos para que se acerquen y aporten información que permita avanzar en los procesos de identificación. La entidad recordó que su labor es estrictamente humanitaria, extrajudicial y confidencial.

En Antioquia, el número de personas desaparecidas asciende a 27.443, mientras que en todo el país la cifra alcanza los 136.010 casos.