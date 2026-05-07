Mau y Ricky presentan su nuevo álbum “Las Flores” con una única presentación en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir una experiencia única junto al dueto Mau y Ricky, los artistas llegarán a la capital colombiana para celebrar un encuentro íntimo y exclusivo donde presentarán oficialmente ‘Las Flores’, su más reciente producción musical, en una velada diseñada para conectar de manera directa con quienes han acompañado su carrera a lo largo de los años.

Lea también: Hayley Williams, vocalista y líder de Paramore, anuncia su primer concierto solista en Colombia

El evento, que promete convertirse en uno de los encuentros más especiales del año para sus seguidores, permitirá a los asistentes conocer de cerca el concepto detrás del álbum, escuchar detalles inéditos sobre las canciones y compartir momentos únicos con el dúo en un formato mucho más cercano y personal.

Seguidores como parte del contenido audiovisual de los artistas:

Además de la experiencia musical, la noche tendrá un componente muy especial: los asistentes podrían convertirse en protagonistas del contenido oficial de los artistas, ya que durante el evento se grabarán momentos y material audiovisual que posiblemente hará parte de próximos videos y publicaciones en los canales oficiales de Mau y Ricky.

‘Las Flores’ representa una nueva etapa artística para los hermanos venezolanos, apostando por sonidos más honestos, emocionales y conectados con las historias reales que inspiran su música. El álbum ha despertado expectativa entre sus seguidores por mostrar una faceta más madura y auténtica del dúo, consolidando su evolución dentro del pop latino.

Con una producción cuidada al detalle y una atmósfera pensada para generar cercanía, el encuentro en Bogotá será mucho más que un showcase: será una experiencia exclusiva para vivir la música desde otro lugar, compartir emociones y crear recuerdos irrepetibles junto a los artistas.

El evento también contará con invitados especiales, medios de comunicación, creadores de contenido y fanáticos que se reunirán en una noche donde la música, las historias y la conexión con el público serán los protagonistas.

Le puede interesar: El músico y actor inglés Sting afirma que no heredará su fortuna a sus hijos: “Eso no es cruel”

Dónde y cuándo se presentarán: