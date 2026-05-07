Mau y Ricky presentan su nuevo álbum “Las Flores” con una única presentación en Bogotá
El dueto de hermanos compartirá un momento único con sus fans en medio de una noche cercana, emocional y llena de sorpresas.
Bogotá se prepara para vivir una experiencia única junto al dueto Mau y Ricky, los artistas llegarán a la capital colombiana para celebrar un encuentro íntimo y exclusivo donde presentarán oficialmente ‘Las Flores’, su más reciente producción musical, en una velada diseñada para conectar de manera directa con quienes han acompañado su carrera a lo largo de los años.
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El evento, que promete convertirse en uno de los encuentros más especiales del año para sus seguidores, permitirá a los asistentes conocer de cerca el concepto detrás del álbum, escuchar detalles inéditos sobre las canciones y compartir momentos únicos con el dúo en un formato mucho más cercano y personal.
Seguidores como parte del contenido audiovisual de los artistas:
Además de la experiencia musical, la noche tendrá un componente muy especial: los asistentes podrían convertirse en protagonistas del contenido oficial de los artistas, ya que durante el evento se grabarán momentos y material audiovisual que posiblemente hará parte de próximos videos y publicaciones en los canales oficiales de Mau y Ricky.
‘Las Flores’ representa una nueva etapa artística para los hermanos venezolanos, apostando por sonidos más honestos, emocionales y conectados con las historias reales que inspiran su música. El álbum ha despertado expectativa entre sus seguidores por mostrar una faceta más madura y auténtica del dúo, consolidando su evolución dentro del pop latino.
Con una producción cuidada al detalle y una atmósfera pensada para generar cercanía, el encuentro en Bogotá será mucho más que un showcase: será una experiencia exclusiva para vivir la música desde otro lugar, compartir emociones y crear recuerdos irrepetibles junto a los artistas.
El evento también contará con invitados especiales, medios de comunicación, creadores de contenido y fanáticos que se reunirán en una noche donde la música, las historias y la conexión con el público serán los protagonistas.
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Dónde y cuándo se presentarán:
- Lugar: Hi I’m SCI ubicado en la Avenida Calle 85 #12-25 en Bogotá
- Fecha: Viernes 8 de mayo
- Hora: 8:00 p.m.