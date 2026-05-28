Defensoría pide a la Fiscalía investigar la muerte de menor víctima de violencia sexual en el Tolima

Continúa causando indignación la muerte de la bebé de 6 meses de nacida que, según las valoraciones iniciales, habría sido víctima de abuso sexual en el municipio de El Espinal, Tolima.

La menor, identificada como Mia Kataleya Ramírez López, falleció mientras recibía atención médica en la Clínica Clinaltec de Ibagué, a donde fue trasladada desde el Hospital San Rafael de El Espinal.

La bebé había ingresado en la tarde del pasado martes con síntomas como fiebre, laceraciones, desgarros y fracturas en sus piernas, entre otras lesiones.

Sobre este hecho, la Defensoría del Pueblo calificó de dolorosa e indignante, esta grave vulneración de los derechos de la infancia.

La entidad exigió una investigación inmediata de la Fiscalía General, buscando proteger toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible.

“La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley”, resaltó la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo.

“Continuaremos haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la niña, recordando que los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”, afirmó.