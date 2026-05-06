El músico y actor inglés Sting afirma que no heredará su fortuna a sus hijos: “Eso no es cruel”.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2265 -- Pictured: Musical guest Sting performs a song from "The Last Ship" on Thursday, March 12, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) / NBC

El músico y actor inglés Sting declaró en entrevista que no va a heredar su fortuna a sus hijos.

El exlíder y bajista de la banda de rock The Police tiene seis hijos: el cantautor y bajista Joe Sumner, la actriz Mickey Sumner y el cantautor y actor Eliot Sumner.

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¿Por qué Sting no va a heredar su fortuna a sus hijos?

“Yo les he dicho: ‘Chicos, tienen que trabajar. Estoy gastando nuestro dinero. Estoy pagando su educación. Tienen zapatos puestos. ¡A trabajar!’ Eso no es cruel. Creo que hay bondad y confianza en que se labrarán su propio camino. Mis hijos son fuertes”, afirmó Sting.

Sting reconoció que sus hijos tienen una “ética de trabajo extraordinaria”, probablemente como resultado de su negativa a decirles “No tienen que trabajar”.

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¿Por qué considera que deben trabajar?

El artista describió esa afirmación como “una forma de abuso de la que espero no ser culpable jamás. La clase trabajadora trabaja y quiere trabajar. Yo soy uno de ellos, me encanta trabajar”.

Sting recientemente adaptó su musical ‘The Last Ship’ para la Ópera Metropolitana de Nueva York. El musical rinde homenaje a los constructores navales de Newcastle, su ciudad natal.