BTS reunió a 50.000 fanáticos en el Zócalo previo a sus tres conciertos en la Ciudad de México
Desde uno de los balcones del Palacio Nacional, saludaron a todos los fanáticos reunidos en la Plaza de la Constitución.
La agrupación surcoreana BTS reunió a 50.000 fanáticos en el Zócalo de la Ciudad de México durante su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde uno de los balcones del Palacio Nacional, saludaron a todos los fanáticos reunidos en la plaza.
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¿Qué dijo BTS a los fanáticos mexicanos?
“Muchas gracias por invitarnos. ¡No podemos esperar al concierto de mañana en el escenario! Divirtámonos juntos. Te amo. Te quiero. Muchas gracias”, expresó RM en inglés y español.
Por su parte, V dijo: “Hola. No hablo español muy bien. Los he extrañado. Extrañamos muchísimo a México. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.
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“Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, afirmó la mandataria mexicana.
¿Cuándo se presentará BTS en México?
BTS regresó a México para ofrecer tres conciertos totalmente vendidos el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Arirang’.