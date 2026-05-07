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07 may 2026 Actualizado 16:46

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BTS reunió a 50.000 fanáticos en el Zócalo previo a sus tres conciertos en la Ciudad de México

Desde uno de los balcones del Palacio Nacional, saludaron a todos los fanáticos reunidos en la Plaza de la Constitución.

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 06: Members of K-pop band BTS greet fans from a balcony of the National Palace alongside Mexican President Claudia Sheinbaum, in Mexico City, Mexico on May 06, 2026. Tens of thousands of fans gathered at Zocalo Square to watch members of South Korean K-pop band BTS appear on a balcony of the National Palace after meeting with Mexican President Claudia Sheinbaum ahead of the group&#039;s sold-out concerts in Mexico City. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 06: Members of K-pop band BTS greet fans from a balcony of the National Palace alongside Mexican President Claudia Sheinbaum, in Mexico City, Mexico on May 06, 2026. Tens of thousands of fans gathered at Zocalo Square to watch members of South Korean K-pop band BTS appear on a balcony of the National Palace after meeting with Mexican President Claudia Sheinbaum ahead of the group's sold-out concerts in Mexico City. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 06: Members of K-pop band BTS greet fans from a balcony of the National Palace alongside Mexican President Claudia Sheinbaum, in Mexico City, Mexico on May 06, 2026. Tens of thousands of fans gathered at Zocalo Square to watch members of South Korean K-pop band BTS appear on a balcony of the National Palace after meeting with Mexican President Claudia Sheinbaum ahead of the group&#039;s sold-out concerts in Mexico City. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

Matheo

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La agrupación surcoreana BTS reunió a 50.000 fanáticos en el Zócalo de la Ciudad de México durante su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde uno de los balcones del Palacio Nacional, saludaron a todos los fanáticos reunidos en la plaza.

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¿Qué dijo BTS a los fanáticos mexicanos?

“Muchas gracias por invitarnos. ¡No podemos esperar al concierto de mañana en el escenario! Divirtámonos juntos. Te amo. Te quiero. Muchas gracias”, expresó RM en inglés y español.

Por su parte, V dijo: “Hola. No hablo español muy bien. Los he extrañado. Extrañamos muchísimo a México. La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

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“Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, afirmó la mandataria mexicana.

¿Cuándo se presentará BTS en México?

BTS regresó a México para ofrecer tres conciertos totalmente vendidos el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Arirang’.

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