Liberan empresario secuestrado en Jamundí tras meses de cautiverio: exigían $14 mil millones

Un empresario que permanecía secuestrado desde el pasado mes de diciembre fue liberado en las últimas horas en zona rural de Jamundí, tras un operativo desarrollado por tropas del Gaula Militar Valle y funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Según el Ejército, el hombre fue interceptado y retenido contra su voluntad cuando se movilizaba por la vía que comunica a Cali con Jamundí, luego de asistir a una reunión en el sur de la capital vallecaucana.

De acuerdo con las autoridades, detrás del secuestro estarían presuntos integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en varias zonas del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Durante el tiempo que permaneció en cautiverio, los captores habrían exigido 14 mil millones de pesos a cambio de su liberación.

“La liberación del ciudadano gracias al rápido despliegue operacional, labores de inteligencia y presión de las tropas en la zona”, señaló el coronel Mauricio Medina comandante del Gaula Militar Valle.

Las labores investigativas permitieron a las autoridades ubicar un inmueble en zona rural de Jamundí, donde finalmente fue hallado el empresario y posteriormente ejecutar el operativo de rescate.

Tras su liberación, el hombre fue trasladado a las instalaciones del Gaula Militar Valle para el restablecimiento de sus derechos y valoración médica correspondiente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este secuestro ocurrido en el sur del Valle del Cauca.