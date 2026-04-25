Atacan a subestación de Policía en Jamundí. Mindefensa responsabiliza a alias Marlon por atentados

Un nuevo ataque contra la fuerza pública fue reportado en la mañana de este sábado en el Valle del Cauca. Esta vez, el objetivo fue la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí.

De acuerdo con el reporte preliminar, hombres armados dispararon con fusil y lanzaron una granada contra las instalaciones policiales. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que la situación fue controlada con apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia.

Este hecho ocurrió horas después de una jornada violenta en el departamento. En Cali, una buseta escolar cargada con explosivos fue abandonada en inmediaciones del Batallón Pichincha. Según información preliminar, uno de los cilindros explotó y otros fueron lanzados al interior de la unidad militar. El ataque dejó tres mujeres lesionadas.

Menos de 12 horas después, otro atentado sacudió Palmira, donde un vehículo con explosivos fue detonado cerca del Batallón Coronel Agustín Codazzi del Ejército. En este caso tampoco se reportaron víctimas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los responsables serían integrantes del frente Jaime Martínez, estructura del bloque occidental Jacobo Arenas, liderada por alias Marlon y vinculada a las disidencias Farc de alias Mordisco.

“El mismo modus operandi utilizado en Cali fue replicado en Palmira, con vehículos cargados con explosivos cerca de instalaciones militares”, indicó el funcionario.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de los atentados, y hasta 4.500 millones de pesos por alias Marlon, señalado como presunto cabecilla de estos hechos terroristas.