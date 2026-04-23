A la cárcel exjefe de disidencias Farc acusado de ordenar el asesinato de siete personas en Jamundí

Un juez envió a la cárcel a Wenser Yosony Sabana Duque, señalado excomandante de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias Farc, por su presunta participación en varios hechos violentos ocurridos en zona rural de Jamundí, Valle.

Las investigaciones indican que estaría vinculado con al menos tres acciones criminales registradas entre 2018 y 2020 en los corregimientos La Meseta, Villacolombia y el sector del Naya.

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Uno de los casos ocurrió el 16 de enero de 2020 en el corregimiento La Meseta, donde habrían sido atacadas siete personas. Cinco murieron y dos más resultaron heridas.

Según el expediente, las víctimas habrían encontrado una caleta vinculada al narcotráfico, situación que estaría relacionada con el crimen. Las cinco personas asesinadas presentaban señales de tortura y heridas por arma de fuego.

Durante las audiencias, al procesado le imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, amenazas, terrorismo, desplazamiento forzado, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos.

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Por decisión judicial, Wenser Yosony Sabana Duque deberá permanecer en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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