La Selección Colombiana Sub-17 ya conoce su rival, por un cupo al Mundial Femenino de Marruecos

La Selección Colombia Femenina Sub-17 ya conoce el rival que deberá enfrentar, en busca de un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025.

El combinado nacional se medirá ante selección de Venezuela, en un compromiso decisivo, que promete grandes emociones y que definirá uno de los boletos mundialistas otorgados por la Conmebol.

Colombia, dirigida por Carlos Paniagua, llega a esta instancia luego de quedar muy cerca de las semifinales del Sudamericano Femenino Sub-17. Aunque goleó 3-0 a Selección Paraguay en la última jornada y la diferencia de goles fue mejor, terminó en desventaja por el nuevo ítem de desempate de resultado directo, avanzando Argentina y Chile, en una definición que estuvo rodeada de polémica.

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Ahora, Colombia tendrá una nueva oportunidad para asegurar su presencia en Marruecos frente a una selección venezolana que finalizó en la segunda posición del Grupo B y que ha mostrado un rendimiento competitivo a lo largo del campeonato. El juego se decidió tras la derrota de la Vinotinto en semifinales, 1-0 ante las Albicelestes.

El partido entre Colombia y Venezuela se disputará el sábado 9 de mayo en el Estadio Ameliano Villeta, ubicado a unos 30 kilómetros de Asunción. El horario del compromiso aún está por confirmarse y, el ganador, obtendrá el tercer cupo sudamericano para el Mundial, acompañando a Selección Argentina.

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Por otro lado, la Selección Ecuador espera rival para el último repechaje mundialista, que saldrá del duelo entre Selección Brasil y la Selección Chile. La selección que pierda esa semifinal se enfrentará posteriormente a Ecuador por el último tiquete rumbo al Mundial de Marruecos.