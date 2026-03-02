La FLIP denunció que el periodista Yeison Rojas ha sido amenazado en Urabá

Urabá- Antioquia

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que este lunes 2 de marzo el periodista de la subregión del Urabá Yeison Rojas fue víctima de una amenaza. La persona que le contactó con tono intimidante le dijo que tenía hasta la medianoche para abandonar con su familia la zona donde ejerce su labor como freelance de un medio regional.

Según la denuncia de la FLIP, el colega fue contactado mediante una llamada de celular en la que le recriminan por no asistir a una reunión a la que supuestamente lo habían citado. Por lo que emite la orden.

“Comandante, segundo el mando de aquí de las Autodefensas Gaitanistas, Urabeños o paramilitares como somos conocidos aquí en su municipio de Apartadó, departamento de Antioquia y la región. Para que tenga ese conocimiento, señor Yeison David, que por parte de nosotros como paramilitares hay una orden de que tiene hasta las 12 de la noche del día de hoy para que se someta al desplazamiento masivo y total de aquí de todo el departamento de Antioquia junto con su núcleo familiar”, dice la persona que contactó al periodista.

Yeison Rojas ha venido recibiendo diferentes intimidaciones en el territorio del Urabá por su labor y tras la publicación de varios informes de la actualidad de diferentes alcaldías, por lo que no se descarta que estas amenazas pudieran estar relacionadas con su ejercicio.

En su página oficial de Facebook el gremio que trabaja por los derechos de los periodistas en Colombia escribió “Alertamos a la Policía de Antioquia para que activen de manera inmediata la ruta de protección y coordinen con el periodista medidas urgentes de prevención y protección”.

En otro aparte, la agremiación solicita a la UNP iniciar un análisis de evaluación del riesgo del señor Rojas ante la amenaza que ya sería la cuarta recibida en la subregión. La solicitud también involucra a la Fiscalía para que adelante una investigación “diferencial” sobre estos hechos para determinar si están relacionados con su trabajo periodístico.