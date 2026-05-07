Por no pagar extorsión, Clan del Golfo detonó explosivo contra negocio de Carolina del Príncipe

Ataque con explosivos a un local comercial de Carolina del Príncipe. Foto: Cortesía.

Carolina del Príncipe, Antioquia

Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en el Norte de Antioquia. En la noche del 6 de mayo un artefacto explosivo detonó en el parque del municipio de Carolina del Príncipe.

De acuerdo con las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar, dejaron el artefacto y huyeron. Minutos después se registró la explosión, que causó daños materiales en la fachada del establecimiento comercial, sin dejar personas lesionadas.

El secretario de Seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez, aseguró que el ataque estaría relacionado con presiones extorsivas del Clan del Golfo, estructura criminal que delinque en la zona.

“Los dueños de ese establecimiento han recibido panfletos amenazantes y exigentes por parte del clan del Golfo con respecto al pago de extorsión. Como estas personas se han negado a hacerlo, pues anoche llegaron 2 tipos, en una moto, vestidos de negro, dejaron el artefacto explosivo en la fachada principal del establecimiento, y posteriormente, pues, este explotó”, reveló el secretario de Seguridad.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué tipo de explosivo fue utilizado y cuál fue el mecanismo de activación empleado por los responsables. Además, se reforzó la presencia de la fuerza pública con patrullajes mixtos entre Policía y Ejército en el casco urbano y las zonas rurales del municipio.

Debido a las alteraciones de orden público en el Norte antioqueño, recientemente se realizó un consejo de seguridad con autoridades locales y departamentales para implementar medidas de intervención y protección a la población civíl.

Otros hechos violentos

Otro hecho violento se registró en el municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, donde fueron hallados dos hombres decapitados junto a un cartel atribuido a disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, en el que se leía el mensaje: “Nos mataron por gaitanistas”.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, las víctimas serían presuntos integrantes del Clan del Golfo, en medio de la disputa entre estructuras criminales por el control territorial y las rentas ilegales en esa subregión del departamento.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer ambos hechos y determinar quiénes serían los responsables de estos nuevos episodios de violencia en Antioquia.