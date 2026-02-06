Ejército despliega nuevos vehículos blindados donados por EE. UU. para reforzar operaciones

Colombia

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Royer Gómez, anunció el despliegue a nivel nacional de una nueva flota de vehículos blindados recibidos en el marco del Proyecto Parma, una iniciativa con ayuda del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el general Gómez, el proyecto contempla la donación de 200 vehículos blindados ASB M11-17, de los cuales 145 ya han sido entregados al Ejército colombiano.

Cada unidad tiene un valor aproximado de 1,3 millones de dólares, recursos que el país recibe en calidad de donación como resultado de la alianza entre ambos gobiernos.

Las entregas se han realizado de manera escalonada desde 2022, con nuevas fases en 2024 y la recepción más reciente de 33 vehículos en agosto de 2025.

Tras un proceso técnico que incluyó pintura, adecuación e instalación de sistemas de armas, los blindados ya comenzaron a ser desplegadas en distintas regiones del país.

Según explicó el general Gómez, los blindados han sido asignados prioritariamente a unidades de maniobra que operan en zonas de alta complejidad en materia de orden público, especialmente en los departamentos de Arauca, Cauca y Norte de Santander, con énfasis en la región del Catatumbo.

Vehículos blindados, Ejército Nacional. Ampliar

El objetivo principal es garantizar corredores de movilidad seguros para la población civil y fortalecer el control territorial.

El comandante destacó que estos vehículos cuentan con capacidad comprobada en combate, ofrecen altos niveles de protección para las tropas y permiten maniobrar en diversos tipos de terreno, desde zonas desérticas y andinas hasta áreas del Pacífico colombiano.

“No solo mejoran la movilidad y la maniobra, sino que protegen la vida de nuestros soldados (...) Nuestros soldados arriesgan su vida todos los días con un propósito superior: la defensa de la nación”, concluyó.