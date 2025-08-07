EE. UU. eleva a 50 millones de dólares recompensa por información para capturar a Nicolás Maduro

Este jueves 7 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informa a través de un video publicado en su cuenta oficial de X que el gobierno del presidente Donald Trump aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Nicolás Maduro.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, aseguró Bondi.

Además, la fiscal asegura que Maduro utiliza algunas organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Hijos con el fin de generar violencia en Estados Unidos.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.

#INTERNACIONAL| La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi (@AGPBondi) informa que el gobierno del presidente Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Nicolás Maduro.



Vía: @mquinte23… pic.twitter.com/6svPnpjkja — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 7, 2025

El gobierno de Joe Biden había subido a 25 millones la recompensa por capturar a Nicolás Maduro

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.