Fotos: soldados del Ejército quedaron heridos tras ataque de población en Ataco, Tolima

Momentos de alta tensión se registraron en el corregimiento Santiago Pérez, municipio de Ataco, Tolima, durante una operación militar contra la minería ilegal que terminó con ataques contra uniformados y la quema de un vehículo de la Policía Nacional.

Videos conocidos por Caracol Radio muestran a decenas de personas rodeando a soldados y policías en medio del procedimiento adelantado por tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. En las imágenes se observa cómo varios civiles increpan a los uniformados, lanzan objetos y bloquean el avance de la operación.

En otros registros audiovisuales también se evidencia el momento en que un vehículo tipo NPR de la Policía termina envuelto en llamas en una vía rural de la zona.

Fotografías entregadas tras los hechos muestran además lesiones sufridas por algunos uniformados. Uno de los soldados presenta hematomas y heridas visibles en uno de sus hombros, mientras que otro militar registra golpes y marcas en la espalda y los brazos, presuntamente causados durante las agresiones.

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El Ejército Nacional aseguró que la operación estaba dirigida contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y denunció que las acciones violentas pusieron en riesgo la integridad de las tropas y de los policías que participaban en el procedimiento.

“La institución rechaza estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades”, señaló el Ejército en un comunicado oficial.

Las autoridades avanzan en la identificación de las personas que participaron en los ataques contra la Fuerza Pública y en la quema del vehículo oficial.

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