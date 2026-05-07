Donald Tusk aborda la paz y la guerra en Ucrania durante su visita al papa y al Vaticano. Foto: Getty Images/ EFE.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, abordó este jueves la necesidad de impulsar la paz y la situación en Ucrania durante su visita al Vaticano, donde fue recibido en audiencia por el papa León XIV en el Palacio Apostólico.

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“El papa León XIV nos recuerda a todos que debemos ser artífices de la paz”, escribió Tusk, en inglés, en su cuenta de la red social X, tras la reunión, acompañando el mensaje con una fotografía junto al pontífice.

El mandatario polaco publicó además otro mensaje en su idioma. “Con el papa León XIV: sobre la responsabilidad, la paz y un mundo que hoy, más que nunca, necesita solidaridad”, escribió.

Tras la audiencia con el pontífice, Tusk se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher.

Durante la reunión en la Secretaría de Estado, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, “con particular referencia al conflicto en Ucrania” y al papel de Polonia en el marco de la Unión Europea, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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Además, expresaron su complacencia por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Polonia y abordaron el cuadro social y económico del país, así como las relaciones entre la Iglesia local y el Estado, especialmente en el ámbito educativo y temas éticos.

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