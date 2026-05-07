Marco Rubio viaja a Roma para reconducir la relación con el papa León XIV y Giorgia Meloni

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este miércoles rumbo a Roma con el objetivo de reencauzar la relación con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las duras críticas de Donald Trump.

Rubio, de confesión católica, llegará el jueves por la mañana a la capital italiana y se desplazará al Vaticano para mantener una audiencia con el pontífice, mientras que el viernes será recibido por Meloni antes de regresar a Washington.

León XIV, primer papa estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez a cuenta de la guerra en Irán.

El 7 de abril, el papa calificó de inaceptable la amenaza del presidente estadounidense de acabar con “toda una civilización» en su guerra contra Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole débil y pésimo en política exterior".

El republicano compartió además en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, algo que indignó a parte de la comunidad católica.

La nueva arremetida de Trump contra el papa

Una semana después, León XIV dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya se había anunciado oficialmente, y lo acusó de «poner en peligro a muchos católicos» porque «cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear».

En una rueda de prensa el martes en la Casa Blanca, Rubio negó que el viaje a Italia esté motivado por ese encontronazo y reveló que quiere abordar con el papa la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana.