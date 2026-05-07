Bogotá activan plan de contingencia por los cierres de numerosas IPS

En los últimos días, varios centros de salud han suspendido sus servicios y han cerrado de varias de sus sedes en Bogotá ante la crisis financiera que vive el sector.

“El sistema de salud de Bogotá está atravesando un momento de extrema tensión por cuenta de la falta de pago de las EPS hacia nuestras clínicas y hospitales. Es doloroso ver cómo instituciones de gran trayectoria se ven obligadas a restringir servicios por falta de recursos para su operación básica”, expresó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Envió un mensaje de tranquilidad y de corresponsabilidad para que nadie se quede sin atención médica y se siga fortaleciendo la red pública con nuevos servicios.

“Les pedimos paciencia en las salas de espera, priorizar las consultas según el riesgo y confiar en la coordinación que estamos liderando desde el Distrito”, enfatizó Bermont.

Medidas de mitigación

El Distrito informa que está tomando medidas de contingencia a través de las redes alternas de las EPS.

Se está fortaleciendo la red pública con la apertura de nuevos servicios en el Hospital de Usme. Después del 15 de mayo se iniciará la atención en el servicio de urgencias y se habilitarán 21 camas de hospitalización, para finales de junio se espera la apertura total con cirugía, UCI y el restante de hospitalización.

En la atención de trauma, se han caracterizado centros especializados para asegurar la dotación y atención de traumas en distintos sectores de la ciudad.

Aún así, la Secretaría de Salud hace un llamado al Gobierno Nacional y a la ADRES para adoptar medidas urgentes que garanticen el flujo de recursos, especialmente en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) intervenidas.

Asimismo, el llamado a las EPS a saldar sus carteras con los prestadores privados y con la red pública.

Estos son los centros de salud con afectaciones:

La Clínica del Trabajador anunció que a partir del 26 de mayo suspende temporalmente el servicio de urgencias en la sede de la calle 161.

La Clínica Medical desde el 5 de mayo suspenderá los servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín. En la sede Kennedy, se han cerrado servicios de UCI adultos, cuidados intermedios, diálisis y hemodinamia.

La Liga Contra el Cáncer desde el 4 de mayo suspende temporalmente en la sede de la calle 116 por falta de pago de EPS como Sanitas y Famisanar.

La Clínica Juan N. Corpas:m reporta reducción de camas UCI y renuncias masivas de personal por falta de pago de salarios.

Esta situación se suma a las otras instituciones afectadas durante el 2025 que también cerraron previamente o han reducido su capacidad como en la Clínica Ciudad Roma, Clínica de Occidente, Fundación Hospital San Carlos y el Hospital San Rafael