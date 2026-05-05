Sin Nairo Quintana, pero con un colombiano: este es el equipo del Movistar para el Giro de Italia

Movistar Team dio a conocer el equipo que los representará en el Giro de Italia, el cual inicia el próximo viernes 8 de mayo en Bulgaria y concluirá el 31 del mismo mes. La gran sorpresa es la ausencia de Nairo Quintana, quien hace poco ganó la Vuelta a Asturias en suelo español.

Según informó el equipo, el español Enric Mas será el líder en una formación que completa el venezolano Orluis Aular, que aportará velocidad en las llegadas masivas, mientras que Javier Romo y el colombiano Einer Rubio serán piezas clave en la montaña. Iván García Cortina ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, junto al italiano Lorenzo Milesi, especialista en contrarreloj.

Completan el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana, y el portugués Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.

Nairo, sin su último Giro de Italia

Nairo Quintana anunció a comienzos del 2026 que este sería su último año como profesional, lo que indica que, al no estar en el Giro de Italia, se despide de esta competencia. No obstante, el nombre del boyacense quedará para siempre en el trofeo de esta competición, pues supo ganar esta carrera en 2014, justamente con el Movistar.

Le puede interesar: Nairo Quintana, campeón: Así terminó la clasificación general de la Vuelta Asturias 2026

En total fueron cuatro participaciones de Nairo en el Giro de Italia desde que es profesional, quedando claro que de las tres grandes, le dio menos importancia a la Corsa Rosa. Sin embargo, además de aquel título en 2014, quedó segundo en la general en 2017, y ganó 4 etapas.

Ante el descarte del Giro de Italia en su última temporada, se espera que haga presencia en el Tour de Francia y la Vuelta España.

Nairo Quintana levanta el título del Giro de Italia 2014 / Getty Images / Harry Engels Ampliar Nairo Quintana levanta el título del Giro de Italia 2014 / Getty Images / Harry Engels Cerrar

Sin uno de los mejores hombres en la historia del equipo, Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición, según anunció la escuadra.