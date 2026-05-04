Invima niega enfrentamientos con MinSalud y respalda nuevo etiquetado de alimentos

Esta es la propuesta del nuevo sello de etiquetado frontal del Ministerio de Salud. Crédito: Ministerio de Salud

SALUD

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) desmintió un supuesto enfrentamiento con el Ministerio de Salud y organizaciones de consumidores, en medio del debate por el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados.

La entidad aseguró que no es cierto que esté cuestionando el proceso de evaluación de alternativas de etiquetado frontal de advertencia para alimentos ultraprocesados.

El Invima enfatizó que su actuación está alineada con la política sanitaria del Gobierno Nacional y reiteró que “la prioridad siempre ha sido y será la protección y promoción de la salud pública en Colombia”.

Asimismo, el Instituto rechazó que su participación en el análisis de cambios normativos haya sido malinterpretada.

En el comunicado, la entidad también destacó que trabaja de manera articulada con las instituciones del sector salud y que adelanta una estricta evaluación de riesgos, en la que siempre prima el criterio preventivo en aras de proteger la salud pública.

“Esta labor garantiza que los consumidores reciban información veraz, clara y segura”, indicó el Invima.

Gobierno propone nuevo etiquetado frontal: incluiría sello de ultraprocesados y otros ajustes

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un borrador de resolución con el que busca actualizar las reglas del etiquetado nutricional y frontal en Colombia, introduciendo cambios clave frente a la normativa vigente.

La iniciativa plantea derogar la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones, con el fin de unificar y fortalecer las medidas de información al consumidor sobre los alimentos envasados y ultraprocesados.

Uno de los principales cambios es la inclusión de un nuevo sello de advertencia para productos ultraprocesados, que se sumaría a los ya existentes sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans.

Según el documento, esta medida responde a evidencia científica que vincula el alto consumo de estos productos con enfermedades crónicas no transmisibles.

“El objetivo es que los consumidores puedan identificar de manera rápida y sencilla los productos que representan riesgos para la salud”, señala el proyecto borrador.

Además, se propone la implementación de microsellos en envases pequeños, con el fin de garantizar que incluso los productos de menor tamaño incluyan advertencias visibles, superando una de las limitaciones detectadas en la regulación actual.

El nuevo reglamento también introduce ajustes ajustes técnicos

Mayor claridad en la clasificación de alimentos según su nivel de procesamiento.

Correcciones en las tablas nutricionales, para evitar inconsistencias.

Reglas más precisas sobre productos reconstituidos, envases múltiples y porciones.

El Ministerio argumenta que estos cambios buscan cerrar vacíos normativos y mejorar la comprensión de la información por parte de los consumidores.