Autoridades de salud en Caldas piden a la comunidad prevenir el aumento de casos de malaria

Caldas

Actualmente, el vector de la malaria se encuentra en el occidente de Caldas, por lo que piden a la comunidad eliminar los estanques de agua que pueden convertirse en potenciales criaderos. Igualmente, solicitan a los viajeros que se desplazarán a otros departamentos, ser precavidos, ya que se corre el riesgo de contagio.

“Venimos trabajando fuertemente en la prevención. Desde el año pasado hay un brote en el departamento de Risaralda, por lo que debemos tener muchas precauciones para no generar una transmisión porque podría convertirse en un brote. Desde el 2024 tenemos una constante y en 2026 tenemos 9 casos reportados (4 en Belalcázar, 2 en Viterbo, 1 en Manizales, 1 en Norcasia y otro en Risaralda)”, explica Jorge Andrés Patiño, coordinador de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

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El profesional recuerda cuáles son los síntomas de la malaria. “La piel toma un tono amarillo, especialmente en la cara y las palmas de las manos, irritación en los ojos, malestar general, dolor en el cuerpo y en la cabeza y empieza un deterioro en el organismo”.

Si alguien está contagiado de malaria, Patiño afirma que se debe seguir la recomendación médica para superar la enfermedad, de lo contrario será más coyuntural.