Rector de U. Pedagógica propone tarifa diferencial en pasajes de TransMilenio para estudiantes

El rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, Helberth Choachí, volvió a abrir el debate sobre la posibilidad de implementar una tarifa diferencial en el transporte para estudiantes de universidades públicas.

Esto, después de que en la tarde del pasado martes 5 de mayo se presentaron manifestaciones en la Avenida Caracas con calle 72 de Bogotá por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica para rechazar las agresiones que sufrieron algunos de sus compañeros por parte del personal de vigilancia al intentar colarse en TransMilenio.

Debido a que los bloqueos se prolongaron, llegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para dispersar la manifestación y habilita la movilidad en ese corredor.

Sin embargo, las manifestaciones, que comenzaron de manera pacífica bloqueando la vía, terminaron en desmanes por parte de encapuchados que dañaron buses, la estación Calle 76 de TransMilenio y la fachada de la Universidad Sergio Arboleda.

Más de 90.000 usuarios de TransMilenio resultaron afectados por los bloqueos.

Tarifa diferencial de TransMilenio

Ante esta situación, el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, estuvo en las manifestaciones y rechazó los ataques por parte de la UNDMO.

“El equipo de la universidad –profesores y yo– estuvimos en la entrada de la calle 72 impidiendo que siguieran agrediendo a nuestros estudiantes. Tuvimos que expresar al Gobierno, a la Defensoría de Pueblo y a las entidades que, si nuestras vidas y las de nuestros estudiantes corrían peligro, no nos íbamos a retirar de estas puertas”, aseguró el rector.

Añadió que ya radicaron una denuncia ante la Fiscalía para investigar el enfrentamiento el pasado lunes 4 de mayo entre estudiantes que se querían colar y vigilancia de TransMilenio, el cual, según él, dejó varios universitarios heridos.

“Deben investigar, ya quedó radicado en la Fiscalía que estas acciones de un cuerpo civil no tienen ninguna función de autoridad”, señaló.