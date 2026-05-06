“No entendemos esa decisión”: Gobierno de Canarias sobre llegada de crucero con brote de Hantavirus

El crucero con un brote de hantavirus llegará, atendiendo a una solicitud de la OMS, al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, según ha confirmado este miércoles el Gobierno. Se estima que lo hará en un plazo de tres días después de que reemprenda la marcha, puesto que continúa fondeado cerca de la costa de Cabo Verde.

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Respecto a esto, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, habló en 6AMW de Caracol Radio asegurando que el Gobierno de España y la Comisión Europea han tomado la decisión de que el barco venga. Sin embargo, enfatizó que desde el Gobierno de Canarias no acaban de entender esa decisión bajo parámetros estrictamente médicos y sanitarios.

“La mejor opción sería poder evacuar a esas personas y repatriarlas desde el aeropuerto de la isla de Praia, en el archipiélago de Cabo Verde, donde está el barco ahora mismo y donde hay un aeropuerto internacional”, afirmó.

De este modo, reveló que a partir de ahí, esta misma tarde, tendrán una reunión técnica para poder hacerle seguimiento a la última hora con los diferentes responsables, tanto en Ministerio de Sanidad como estamentos europeos, para dimensionar cuál es el protocolo de atención que deben desplegar.

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¿Qué apoyo tienen de parte de la OMS?

“No sabemos exactamente cuál es el apoyo que vamos a recibir. Nosotros lo que estamos demandando desde el Gobierno de Canarias es información de primera mano. La primera responsabilidad que tiene el Gobierno de Canarias es la de proteger a su propio personal sanitario y a la población que reside en Canarias. Y por lo tanto, nosotros demandamos tener acceso a esos informes epidemiológicos de primera mano”, afirmó.