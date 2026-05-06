Congreso de EE. UU. interroga a Howard Lutnick por inconsistencias en relación con Epstein. Getty Images / Tom Williams

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, comparece este miércoles en la Cámara de Representantes para explicar sus vínculos con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein en el marco de la investigación en el Capitolio.

El interrogatorio, que será a puerta cerrada y transcrito por el Comité de Supervisión, tiene como objetivo aclarar la relación de Lutnick con Epstein después de que salieran a la luz unas contradicciones sobre el tiempo que estuvieron en contacto.

Aunque Lutnick había asegurado en una entrevista en The New York Post el año pasado que no mantenía contacto con el delincuente sexual desde 2005, pese a ser su vecino en Nueva York, el pasado mes de febrero reconoció en una audiencia en el Senado que él y su familia habían compartido un breve almuerzo con Epstein en 2012 en su isla privada del Caribe.

La confesión del secretario de Comercio llegó después de que el Departamento de Justicia publicara el pasado 30 de enero más de tres millones de páginas, vídeos e imágenes relacionados con Epstein.

“Nos fuimos con todos mis hijos, con mis niñeras y con mi mujer. Todos juntos. Estábamos de vacaciones en familia”, explicó Lutnick en el Senado y añadió “no recuerdo por qué lo hicimos, pero lo hicimos”.

Además, en los archivos Epstein desclasificados por el Departamento de Justicia apareció (aunque posteriormente fue borrada) una foto en la que aparecen varios hombres con Epstein visitando la isla en una fecha sin datar y uno de ellos guarda un gran parecido a Lutnick.

Aunque no se sabe cuántos legisladores acudirán este miércoles al interrogatorio, ya que las Cámaras se encuentran en un periodo de receso, sí se espera que sea una sesión dura para aclarar los vínculos de un miembro de la administración Trump con Epstein, una vez que él ya se había declarado culpable de dos cargos relacionados con la prostitución en 2008.

La exfiscal general Pam Bondi tiene previsto someterse a una entrevista el próximo 29 de mayo, tras haber sido citada por la comisión para explicar su gestión de los papeles de Epstein.

Pese a que ya no ocupa su cargo, representantes demócratas y varios republicanos habían exigido su comparecencia y amenazaron con presentar cargos por desacato si no declaraba.

Las relaciones con Epstein, que se suicidó en 2019 tras ser acusado de delitos federales de tráfico sexual, son uno de los asuntos más delicados de la política en Estados Unidos y muchas personalidades están sometidas al escrutinio público por su relación con el delincuente.

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han sido algunas de las figuras públicas que han pasado por los interrogatorios de la comisión.

Está previsto que el próximo 10 de junio Bill Gates comparezca para explicar los términos concretos de su relación con Epstein, que el magnate ha calificado como “un gran error”.

También la primera dama de Estados Unidos Melania Trump, en una declaración sorpresa el pasado mes de abril, negó cualquier conexión con Epstein, afirmó que nunca conoció los abusos y pidió una audiencia en el Congreso para las víctimas.