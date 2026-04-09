La inflación anual para marzo de 2026 subió, ubicándose en el 5.56 %, según el DANE

La inflación en el país se volvió a acelerar al cierre del mes de marzo al ubicarse en el 5.56% anual de acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

De acuerdo con la información de la entidad, los sectores que más presionaron el costo de vida en los últimos 12 meses fueron: restaurantes y hoteles registra la mayor variación con un 9,92%, seguido de Salud (7,87%) y Educación (7,54%). Entre las subclases que más han aportado al costo de vida de los colombianos en el último año se encuentran las comidas en establecimientos de servicio a la mesa (9,94%), el transporte urbano (10,77%) y el arriendo imputado (4,83%).

La directora del DANE, Piedad Urdinola explicó que en marzo, el Índice de Precios al Consumidor (registró una variación mensual del 0,78%. Esta cifra es superior al 0,52% reportado en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 5,56%, mostrando una tendencia al alza frente al 5,09% registrado en marzo de 2025.

Durante el tercer mes del año, ocho divisiones de gasto estuvieron por encima del promedio nacional. El sector de Información y comunicación lideró las alzas con un 2,96%, seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,27% y Salud con un 1,06%.

Dentro de la categoría de alimentos, se destacaron los incrementos en productos específicos como el tomate (13,58%) y las frutas frescas (8,66%). Por el contrario, las divisiones que registraron variaciones negativas fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%) y Transporte (-0,22%). En esta última, destaca la caída en el precio de los combustibles para vehículos, que descendieron un 2,83%.

Balance del año corrido y variación anual En lo que va de 2026 (enero-marzo), la inflación acumulada alcanza el 3,07%, cifra superior al 2,62% del primer trimestre de 2025. En este periodo, la división de Educación es la que presenta el mayor incremento con un 5,82%, seguida de Restaurantes y hoteles (5,26%).