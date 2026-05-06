María Paula Jiménez llega a la Alcaldía de Tunja con mensaje de continuidad y gobernabilidad

La ciudad de Tunja ya tiene nueva alcaldesa encargada. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, designó mediante decreto a María Paula Jiménez Gómez para asumir temporalmente las riendas de la administración municipal mientras se adelantan las elecciones atípicas que definirán al próximo mandatario de la capital boyacense. La decisión se tomó luego de estudiar la terna presentada por el partido Fuerza de la Paz de Roy Barreras.

Durante sus primeras declaraciones públicas como alcaldesa encargada, Jiménez Gómez aseguró que su llegada al Palacio Municipal busca mantener la estabilidad institucional y garantizar continuidad en los proyectos que actualmente ejecuta la administración. «...Asumo con mucha responsabilidad este nuevo reto de estar a cargo de nuestra ciudad capital...», afirmó la mandataria al iniciar su intervención. También dejó claro que no llega con la intención de hacer cambios drásticos dentro del gobierno local. «...Tal como lo manifesté en la entrevista con el señor gobernador, el encargo y el espíritu que le da al encargo de la ley es simplemente continuar con la gobernabilidad del alcalde electo por voto popular...», señaló. En ese sentido, confirmó que seguirá adelante con la ejecución del plan de desarrollo territorial y con los programas impulsados por el alcalde saliente.

Además, agregó que «....es simplemente continuar con la gobernabilidad del alcalde electo por voto popular, entonces vamos a continuar con la ejecución del plan de desarrollo territorial del maestro Krasnov, junto con todos los proyectos y subprogramas...»

La nueva alcaldesa encargada es abogada egresada de la Universidad de los Andes, recientemente fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá con aval del Partido de la U y actualmente adelanta estudios de maestría. Además, fue gestora social en Paz de Río, municipio donde su padre, Ezequiel Jiménez, ejerce como alcalde. Precisamente ese hecho llamó la atención en el debate político y mediático, pues podría tratarse de la primera vez en Boyacá que padre e hija ocupan simultáneamente alcaldías en distintos municipios del departamento.

Uno de los asuntos que más expectativa genera ahora es la continuidad del gabinete y el manejo de proyectos estratégicos que actualmente se ejecutan entre la Gobernación y la Alcaldía, especialmente en materia de infraestructura vial. Frente a esa preocupación, el gobernador Carlos Amaya aseguró que la alcaldesa encargada manifestó desde el inicio su intención de evitar cambios abruptos y mantener la estabilidad administrativa hasta que se realicen las elecciones atípicas, previstas entre el 5 y el 12 de julio.

Por ahora, Jiménez Gómez insistió en que su despacho estará abierto a la ciudadanía y prometió transparencia durante el proceso electoral. «...Aquí estamos dispuestos también a brindarles a la ciudadanía toda la transparencia y todas las garantías en estas elecciones atípicas que se avecinan para que puedan tener un parte de tranquilidad...», afirmó la mandataria en sus primeras palabras al frente de la ciudad.