Huesped atacó a golpes a empleada de un hotel de Medellín por negarse a tener sexo

Huesped ataca a empleada de un hotel en Medellín por negarse a tener relaciones sexuales. Foto: Cortesía.

Medellín

En un hotel del centro de Medellín, las autoridades investigan una brutal agresión de un huésped contra una recepcionista, ocurrida en la madrugada del 4 de mayo.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre, de 38 años y proveniente de Cundinamarca, descendió a la recepción del hotel Plaza Mayor 44 cubierto únicamente con una toalla, luego de insistirle previamente a la trabajadora que ingresara a su habitación. Según el reporte oficial, la mujer había acudido a entregarle su ropa tras el servicio de lavado; sin embargo, el huésped le exigía que entrara a vestirlo y sostener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Minutos después, el hombre bajó y la atacó a golpes.

El agresor fue trasladado por la Policía a un centro asistencial, luego de autolesionarse y, presuntamente, consumir sustancias. Por su parte, la víctima, de 23 años, recibe atención médica por las lesiones sufridas.

“Ella puso la denuncia, fue atendida por Medicina Legal para establecer el dictamen de las agresiones. El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. Actualmente se encuentra en proceso de judicialización y permanece en un hospital tras autolesionarse”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Otros detalles

De acuerdo con el personal del hotel, el hombre ya había presentado comportamientos agresivos y obscenos desde la noche del domingo 3 de mayo cuando se alojó en establecimiento. En uno de los episodios, habría acosado a una camarera que realizaba labores de aseo en su habitación. Además, familiares del agresor confirmaron antecedentes psiquiátricos.

Caracol Radio puedo conocer que el hombre tendría antecedentes por agresiones y casos similares en la ciudad, lo que ha incrementado el temor de la víctima por su seguridad.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Además, el alcalde rechazó el hecho y reiteró que el agresor fue capturado por el delito de lesiones personales, asegurando que su administración mantiene una política de “cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres”.