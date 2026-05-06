Autoridades capturan cuatro personas por hurto agravado a extranjeros y turistas en El Poblado

Medellín

La Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de una banda criminal que se dedicaba al hurto extranjeros en el sector El Poblado, en Medellín, puntualmente sectores como la Linde, de Provenza, del Parque Lleras, del sector de la Rosa Mística, del sector de los Catay.

El modus operandi de esta estructura criminal se basaba en la selección de víctimas en zonas de alta afluencia turística, mediante el cual aprovechaban condiciones de baja iluminación o altas horas de la noche. Luego, los delincuentes salían del bosque o las quebradas para proceder a intimidarlos y hurtarlos utilizando armas de fuego y cortopunzantes para realizar dichos actos.

“Se tuvieron 37 entrevistas a víctimas y a testigos que fueron claves, 12 reconocimientos en álbumes fotográficos y se incautaron dispositivos móviles que obviamente también seguirán haciendo parte de la investigación, muy seguramente para tener una segunda fase”, concretó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

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Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.