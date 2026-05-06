Hambre Cero inició entrega de alimentos MAYO: Consulte AQUÍ con cédula beneficiarios del programa

El pasado 4 de mayo, la entidad del Gobierno Nacional, Prosperidad Social, comunicó a través de su portal web oficial el inicio de la entrega de alimentos del programa ‘Hambre Cero’ a más de 50.000 hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

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Dichas entregas se realizarán en 49 municipios de 15 departamentos dentro de todo el territorio nacional que, según la entidad, dicha estrategia tiene la finalidad de garantizar el acceso a alimentos saludables para la población más vulnerable del país.

De acuerdo a la información, estas entregas incluirán productos tales como arroz, harina, pastas, papa, leche en polvo, frijol, atún, garbanzos, lentejas, arvejas, aceite y panela.

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¿Cómo saber si soy beneficiario del programa ‘Hambre Cero’ de Prosperidad Social?

Si desea conocer si usted es beneficiario de este u otros programas de prosperidad social, lo puede hacer ingresando al portal web oficial de la entidad o entrando al siguiente enlace:

Donde se le habilitará una pestaña donde verá diligenciar su tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento.

Tras haber hecho lo anterior, el sistema le hará saber si en este momento pertenece a dichos programas.

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¿Quiénes son los beneficiarios del programa ‘Hambre Cero’ de Prosperidad Social?

Las personas que se encuentran en situación de pobreza o en pobreza extrema son los principales beneficiarios de este programa. Sin embargo, aún el DPS no detalla otro tipo de poblaciones que pueden acceder a este beneficio.

Por otro lado, muchos de los subsidios y programas del DPS van enfocados a poblaciones vulnerables, como las madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años, personas en situación de discapacidad o con algún tipo de limitación laboral. En ese caso, se está a la espera oficial de que estas poblaciones puedan ser beneficiarias de este nuevo programa.

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¿Cómo se implementa el programa ‘Hambre Cero’ de Prosperidad Social?

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web del Ministerio de Igualdad, este programa se coordina con diferentes instituciones y en varias regiones del país, priorizando aquellas donde la situación de hambre es más grave. Las acciones incluyen:

Provisión directa de alimentos

Fortalecimiento de la producción local

Distribución local de alimentos

Empoderamiento comunitario

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